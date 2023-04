Doxa har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke att förvärva samtliga utestående B-aktier i Serneke. Bild: Istock

Ola Serneke kommenterar Doxas uppköpserbjudande

Ekonomi/Finansiering Styrelsen för Serneke rekommenderar enhälligt sina aktieägare att acceptera Doxas offentliga uppköpserbjudande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Uttalande görs av styrelsen för Serneke Group i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms Takeover-regler.



Doxa Aktiebolag har idag genom ett pressmeddelande lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Serneke att förvärva samtliga utestående B-aktier i Serneke. Erbjudandet innebär att sex aktier i Doxa erbjuds per B-aktie i Serneke.



Ola Serneke, grundare till Serneke och nuförtiden vd för Serneke Invest, säger till Fastighetssverige att beslutet om ett potentiellt uppköp av Serneke Group betyder att de kan utveckla bolaget till det bättre och synliggöra värden i bolaget.

– Jag är positiv till detta och vi skapar genom den tänkta affären en bred och stabil ägarbas. Vi har haft en pågående aktivitet att renodla våra olika verksamheter för att bolaget skall vara mer lättöverskådligt för marknaden. I detta ligger att vi vill särnotera Sernekes entreprenadrörelse separat och utveckla våra byggrättsportfölj och fastigheter i egen verksamhet.

Han fortsätter;

– Vi tror att tillsammans med ett bolag som Doxa, så kommer vi skapa aktieägarvärde och även synergier med deras befintliga ägande i fastighetsutvecklingsprojekt, säger Ola Serneke.



Erbjudandet värderar per dagens datum varje B-aktie i Serneke till 35,94 kronor och erbjudandets totala värde uppgår till cirka 1 020 miljoner kronor.



Erbjudandet innebär en premie om:

83,4 procent i förhållande till stängningskursen för Sernekes B-aktier den 24 april 2023, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

66,8 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Sernekes B-aktier på Nasdaq Stockholm respektive Doxas aktier på Nasdaq First North Growth Market under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 24 april 2023, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet.

43,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Sernekes B-aktier på Nasdaq Stockholm respektive Doxas aktier på Nasdaq First North Growth Market under de 90 senaste handelsdagarna som avslutades den 24 april 2023, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet.



Acceptperioden för erbjudandet beräknas inledas omkring den 12 maj 2023 och beräknas avslutas omkring den 2 juni 2023. Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Doxa blir ägare till motsvarande mer än 90 procent av samtliga utestående B-aktier i Serneke och att samtliga för erbjudandet och förvärvet av Serneke erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter erhålls på för Doxa acceptabla villkor.



Erbjudandet är vidare villkorat av att aktieägarna i Doxa vid årsstämman beslutar, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier i Doxa i anslutning till Erbjudandet genom en apportemission till de aktieägare i Serneke som accepterar erbjudandet. Aktieägare i Doxa, vilka sammantaget äger cirka 44,9 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Doxa, har åtagit sig att på årsstämman rösta för det aktuella beslutsförslaget. Doxa har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor.



Styrelsen har efter en skriftlig förfrågan från Doxa tillåtit Doxa att genomföra en begränsad så kallad due diligence-undersökning avseende Serneke i samband med förberedelserna för erbjudandet. I samband med denna undersökning har Doxa intervjuat Sernekes företagsledning. Serneke har även genomfört en begränsad, motsvarande, due diligence-undersökning avseende Doxa.



Ingen av parterna har under due diligence-undersökningen delgivit den andra parten någon information avseende sig själv som inte tidigare offentliggjorts och som skulle kunna utgöra insiderinformation. Serneke har vidare, efter förfrågan från Doxa, sökt och beviljats förhandsgodkännande från vissa av Sernekes kreditgivare avseende banklån för undantag från kreditbestämmelser rörande bland annat ägarförändring och fortsatt börsnotering.

Ämnen