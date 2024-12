Bild: Istock

Tom Wadegård återvänder till Cushman & Wakefield

Bolag Tom Wadegård återvänder till Cushman & Wakefield. Bolaget rekryterar samtidigt August Liljenberg, John Ulfsson och Agnes Svensson.

Bild: Cushman & Wakefield

Tom Wadegård återansluter till Tenant Representation och förstärker teamet på Cushman & Wakefield från och med januari 2025. Bild: Cushman & Wakefield

Agnes Svensson anslöt till Cushman & Wakefield som Valuer inom Valuation & Strategic Advisory i somras. Bild: Cushman & Wakefield

John Ulfsson anslöt som analyst till Cushman & Wakefields Capital Markets-team i Stockholm under hösten 2024. Bild: Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield fortsätter växa med fyra rekryteringar som stärker våra affärsområden med både erfarenhet och nya perspektiv.



Tom Wadegård återansluter till Tenant Representation och förstärker teamet från och med januari 2025. Han har över 22 års erfarenhet av hyresgästrådgivning och ansluter som Associate Director.



August Liljenberg förstärker vårt Malmökontor som Analyst inom Capital Markets från och med januari 2025. August Liljenberg, som nyligen tagit examen från Lunds Tekniska Högskola, har tidigare praktiserat hos konsultbolag inom värdering och analys.



John Ulfsson anslöt som Analyst till Capital Markets-teamet i Stockholm under hösten 2024. Han har tidigare arbetat deltid hos Cushman & Wakefield på både Tenant Representation och Capital Markets och tar med sig kunskaper från sin utbildning på Kungliga Tekniska Högskolan.



Agnes Svensson anslöt som Valuer inom Valuation & Strategic Advisory i somras. Hon är utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan och har de senaste två åren även arbetat deltid på Cushman & Wakefield inom samma avdelning.



Dessa rekryteringar stärker, enligt Cushman & Wakefield, bolagets position som en ledande rådgivare inom fastighetsbranschen och visar på dess förmåga att attrahera både erfarna experter och lovande talanger.

– Vi är stolta att välkomna dessa fyra medarbetare till Cushman & Wakefield. Deras kombination av erfarenhet, ambition och kompetens kommer att spela en avgörande roll i att möta våra kunders behov och bidra till vår fortsatta tillväxt, säger Karl Persson, vd på Cushman & Wakefield Sverige.

– Vi är glada att meddela att Tom återvänder till vårt team. Vi har varit lyckosamma att kunna återknyta ett antal hemvändare till oss under det senaste året. Det visar på att atmosfären inom Cushman & Wakefield är exceptionell. Tom har under tiden han varit borta skaffat sig ytterligare värdefull insikt inom förhandlingssegmentet, och vi ser fram emot att kunna nyttja hans kunskaper och färdigheter, säger Gustaf Benndorf, Head of Tenant Representation.

