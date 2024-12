Centrumhuset ligger i Fredstan, precis vid Karl IX:s ryttarstaty, som har smeknamnet Kopparmärra. Bild: Vasakronan

Två nya till Vasakronans kronjuvel i Göteborg

Uthyrning Våren 2025 kompletteras utbudet i Fredstan med två nya aktörer. Då öppnar den italienska klädkedjan Subdued sin andra butik i Sverige och krögarfamiljen Orrmyr öppnar sin sjunde restaurang i Göteborg.

Internationella kedjor, lokala butiker, service och restauranger. Vasakronan har i många år arbetat för att utveckla Fredstan. Numera är området med sina cirka 250 butiker, restauranger och hotell en välbesökt destination för göteborgare och besökare som vill shoppa, äta eller bara strosa runt.

– Som fastighetsägare jobbar vi hela tiden med att utveckla våra områden för att attrahera nya aktörer och stärka upplevelsen för de som rör sig i staden. I Fredstan har vi verkat i över tio år för att skapa den givna destination som Fredstan är idag och efterfrågan på våra lokaler i området är hög. Faktum är att vi hade så många som ett 20-tal spännande intressenter på den tidigare Cappuccino-lokalen vid Kopparmärra, säger Kristina Pettersson Post som är chef Vasakronan i Göteborg.



Tidigare under året öppnade Sephora en flaggskeppsbutik i Arkaden och kort därefter öppnade även den populära second hand-aktören Arkivet en ny butik på Kungsgatan. Nu är det klart att de får sällskap av ytterligare två aktörer i området. Det handlar om den italienska klädkedjan Subdued som etablerar sig i Kompassen och en ny restaurang som tar över den tidigare Cappuccino-lokalen vid Kopparmärra.



Subdued grundades i Italien på 90-talet och är med sina 130 butiker runt om i världen ett välkänt varumärke för många tonåringar men i Sverige har man fått vänta på ankomsten fram till i höstas då man öppnade sin första butik och då i Stockholm. Butiken i Fredstan blir den första i Göteborg.



Bakom krogsatsningen i den tidigare Cappuccino-lokalen vid Kopparmärra står krögarfamiljen Orrmyr som sedan tidigare driver sex restauranger i Göteborg, bland andra Bord 27 och KaiFo. Den stora kafélokalen är för många göteborgare känd för sin inbjudande uteservering vid foten av statyn där många möts under sommarhalvåret för att dela en stund och njuta av solen.

– Att Subdued och Familjen Orrmyr väljer just Fredstan för sina verksamheter tycker vi så klart är väldigt kul. De förstärker och kompletterar det befintliga utbudet på ett bra sätt och blir värdefulla tillskott till Fredstan.



Båda aktörerna öppnar under våren 2025.

