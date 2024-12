Martin Ehn Hillberg och Oskar Norelius. Bild: Anders Bobert

Oskar Norelius blir ny kontorschef på White Arkitekters Stockholmskontor

Bygg/Arkitektur Den 1 april 2025 tillträder Oskar Norelius som ny kontorschef för White Arkitekter i Stockholm. Nuvarande kontorschef Martin Ehn Hillberg går vidare inom företaget och blir senior affärsutvecklare för stadsutveckling med fokus på klimatanpassning, biodiversitet och naturbaserade lösningar.

Oskar Norelius är utbildad arkitekt, partner och även en del av kontorsledningen. Han har arbetat på White sedan 2007, varit en drivande kraft i Whites internationalisering och verksamhetsutveckling samt varit ansvarig arkitekt för flera internationellt prisbelönta och uppmärksammade projekt med Sara Kulturhus i spetsen.



– Jag ser fram emot att fortsätta driva Stockholmskontorets utveckling tillsammans med alla skickliga och engagerade medarbetare. Vi har många spännande projekt med hög nivå på såväl gestaltning som hållbarhetsambitioner i Sverige och internationellt på ritbordet just nu. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners kommer vi fortsätta att skapa innovativ och hållbar arkitektur, säger Oskar Norelius.



Martin Ehn Hillberg har varit kontorschef på White i Stockholm sedan 2021 och var dessförinnan kontorschef på White i Uppsala i 10 år. Han är partner, utbildad landskapsarkitekt och har varit ansvarig för flera uppmärksammade projekt, bland dem nationalparken Hamra som belönades med det prestigefyllda Sienapriset 2012.



Nu går han in i en ny roll när White Arkitekter växlar upp satsningen på klimatanpassning och naturbaserade lösningar med fokus på stadsbyggnad och landskapsarkitektur. Detta kunskaps- och affärsområde är kritiskt för att säkra en hållbar omställning för både nya och befintliga samhällen. Målet är att bättre kunna stödja uppdragsgivare i deras förflyttning.



– Det ska bli oerhört kul att kliva in i en ny roll och få var en del i att utveckla företaget inom detta kunskapsområde som ligger mig som landskapsarkitekt nära hjärtat. Jag ser fram emot att hitta nya samarbeten med våra kunder som driver omställningen mot ett hållbart samhälle framåt. Det finns stora möjligheter att hitta nya sätt att skapa attraktiva livsmiljöer som också kan bidra till fungerande ekosystem och bättre motståndskraft mot klimatförändringar, säger Martin Ehn Hillberg.

