Flerfamiljshuset C.F. Møllers Have i Köpenhamn byter nu ägare från Skanska till Home Earth Group. Bild: Skanska

Skanska säljer bostäder för 800 miljoner

Transaktioner Skanska har sålt flerfamiljshuset C.F. Møllers Have i Köpenhamn, Danmark för cirka 800 miljoner kronor. Köpare är Home.Earth Group Holding A/S.

Transaktionen kommer att bokföras i verksamhetsgrenen Kommersiell Fastighetsutveckling under det fjärde kvartalet 2024. Tillträdet till fastigheten kommer att äga rum den 31 januari 2025.



Fastigheten ligger i Ørestad, Köpenhamn, nära tunnelbanan. Den har en bostadsyta på 12 000 kvadratmeter och består av 156 hyreslägenheter och två mindre kommersiella lokaler. Huset färdigställdes i december 2023. Samtliga bostadslägenheter är uthyrda.



C.F. Møllers Have är certifierad DGNB Guld. Det är en byggnad med en gemensam innergård och orangeri där alla lägenheter har balkong eller privat terrass. Parkeringsgaraget under mark har även utrymmen för cyklar. En allmän parkering med 125 platser hyrs ut på ett trettioårigt avtal till By & Havn.

