Tidigare i veckan meddelade Atlas Industrihus att man gjort ett nytt förvärv i Linköping. Nu är det även klart att Kristoffer Rask kliver in som delägare i bolaget. Bild: Atlas Industrihus

Kristoffer Rask lämnar Nrep och går in som delägare i Atlas Industrihus

Bolag Kristoffer Rask går in som partner och delägare i Atlas Industrihus och ansvarar tillsammans med Hampus Brodin för bolagets expansion och strategiska utveckling. Atlas Industrihus grundades under 2024 och har förvärvat åtta fastigheter inom modern lättindustri, last-mile-logistik och proffshandel. Bolaget kommer under 2025 fortsätta sin tillväxtresa genom ett flertal förvärv samt utvecklingsprojekt inom befintlig portfölj.

Kristoffer Rask kommer närmst från Nrep där han ansvarade för och var styrelsemedlem i Invela Fastigheter, samt ansvarat för flertalet investeringar och investeringsstrategier inom kontor, hotell och lättindustri. Dessförinnan arbetade Kristoffer Rask för Deutsche Bank och Goldman Sachs i London.

– Kristoffer kommer med en imponerande meritlista från Nrep, hans erfarenhet och strategiska kunskap inom lager- och lättindustrisegmentet, tillsammans med hans starka driv och engagemang, kommer accelerera Atlas Industihus utveckling och tillväxt, säger Hampus Brodin, vd och grundare av Atlas Industrihus.

