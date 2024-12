Här, på Norra Vägen 10, Sundsvall, kommer Jem & Fix att slå upp portarna i höst. Bild: New Property

New Property förmedlar ny butik åt Jem & Fix i Sundsvall

Uthyrning Jem & Fix fortsätter att växa på den svenska marknaden och öppnar en ny butik i Sundsvall. Butiken kommer att vara belägen på Norra Vägen 10 och granne med bland annat City Gross. Öppningen förväntas ske under hösten 2025.

Bild: New Property

Sofia Petzelius, partner på New Property. Sofia Petzelius, partner på New Property.

– Vi är glada över att kunna öppna en butik i Sundsvall och ser fram emot att välkomna och erbjuda äkta lågpris till våra kunder. Läget på Norra Vägen 10 är idealiskt och samarbetet med Maelir och New Property har varit avgörande för att möjliggöra denna etablering, säger Sara Arlt, fastighetschef på Jem & Fix.



Fastigheten ägs av Maelir, som ser etableringen som ett viktigt steg för att utveckla handelsområdet. New Property har haft uthyrningsuppdraget och varit rådgivare för att utveckla handelsområdet.



– Jem & Fix är ett den optimala hyresgästen till handelsområdet och en perfekt aktör för både lokalen och platsen. Vi är glada att vår vision blev verklighet även här genom aktiv uthyrning för att hitta rätt aktör till rätt plats, Sofia Petzelius, partner på New Property.



Den nya butiken förväntas öppna under hösten 2025.

