Christian Fredrixon. Bild: Cibus

Cibus köper i Sverige, Norge och Danmark

Transaktioner Cibus köper fastigheter i Danmark för 1,35 miljarder kronor. Parallellt gör man även två förvärv i Sverige och ett i Norge. Bolaget säljer även en fastighet i Sverige.

Cibus Nordic Real Estate har ingått avtal om att förvärva en fastighetsportfölj bestående av 31 livsmedelsbutiker i Danmark till en köpeskilling och ett underliggande fastighetsvärde om 879 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 1,35 miljarder svenska kronor. De 31 fastigheterna, som utgör en mycket attraktiv och väldiversifierad fastighetsportfölj av högkvalitativa livsmedelsbutiker i Danmark, förvärvas från ATP Ejendomme A/S. Den första delen av transaktionen genomförs som en bolagsaffär och består av 22 fastigheter med tillträde den 19 december 2024. Den andra delen av transaktionen, som omfattar de resterande nio fastigheterna, genomförs som en bolagsaffär för sex av fastigheterna och som separata fastighetsöverlåtelser för tre av fastigheterna. Anledningen till att transaktionen har delats upp i två delar är att respektive hyresgäst för de nio fastigheterna har en förköpsrätt att förvärva sin hyrda fastighet. Under förutsättning att nuvarande hyresgäster inte nyttjar sina förköpsrätter kommer dessa nio fastigheter att förvärvas av Cibus och tillträden planeras till början av februari 2025. Förvärvet finansieras med eget kapital och bankfinansiering via ett banklån med en belåningsgrad om cirka 50 procent.



Fastighetsportföljens totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka 36 200 kvadratmeter. Hyresgästerna i fastighetsportföljen är REMA 1000 (17 butiker), Salling Group/Netto (tio butiker) och Coop Danmark (fyra butiker). De totala årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 55,4 miljoner danska kronor, cirka 85 miljoner svenska kronor, (baserat på 2025 års hyresvärde) och den genomsnittliga återstående avtalstiden är cirka 6,7 år.



Cirka 99 procent av fastighetsportföljens hyresintäkter härleds från dagligvaruhyresgäster. Fastighetsportföljen är väldiversifierad både avseende hyresgäster och geografi. Fastigheterna är belägna på Jylland, Fyn och Själland. En fastighetslista med information om aktuella förköpsrätter och areavakanser framgår i slutet av detta pressmeddelande. Fastighetsportföljens ekonomiska uthyrningsgrad är 100 procent. Av fastighetsportföljens 31 fastigheter med dagligvarubutiker finns det för närvarande tre fastigheter som är tomställda och saknar dagligvaruverksamhet. Areavakansen för dessa tre fastigheter uppgår till cirka 3 600 kvadratmeter. Det finns fortfarande gällande hyresavtal och fastigheterna inbringar fortsatt hyresintäkter i genomsnitt under ytterligare cirka 5,6 år.



Transaktionen har uppdelats i två delar, där den första delen omfattar 22 fastigheter och den andra delen nio fastigheter. Anledningen till att transaktionen har delats upp i två delar är att respektive hyresgäst för de nio fastigheterna har en förköpsrätt att förvärva sin hyrda fastighet.



Den första delen av transaktionen genomförs som en bolagsaffär och består av 22 fastigheter med tillträde den 19 december 2024. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 618,5 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 950 miljoner svenska konor, och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 25 000 kvadratmeter. Totala årliga hyresintäkterna för dessa 22 fastigheter uppgår till cirka 39,4 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 61 miljoner svenska kronor, (baserat på 2025 års hyresvärde) och den genomsnittliga återstående avtalstiden är cirka 7,0 år.



Den andra delen av transaktionen, som omfattar de resterande nio fastigheterna, genomförs som en bolagsaffär för sex av fastigheterna och som separata fastighetsöverlåtelser för tre av fastigheterna. Under förutsättning att nuvarande hyresgäster inte nyttjar sina förköpsrätter kommer dessa nio fastigheter att förvärvas av Cibus och tillträden planeras till början av februari 2025. Det underliggande fastighetsvärdet för den andra delen av transaktionen uppgår till 260,5 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 400 miljoner svenska kronor, och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 11 200 kvadratmeter. Totala årliga hyresintäkter för dessa nio fastigheter uppgår till cirka 16 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 25 miljoner svenska kronor, (baserat på 2025 års hyresvärde) och den genomsnittliga återstående avtalstiden är cirka 6,3 år.

– Det är med glädje som vi kan berätta att Cibus fortsätter sin tillväxtsresa och fortsätter att stärka vår intjäningsförmåga per aktie genom att förvärva en mycket attraktiv fastighetsportfölj, denna gång i Danmark. Efter detta förvärv blir vi en av de största fastighetsägarna och hyresvärdar inom dagligvarubutiker i Danmark. Vi fortsätter att aktivt analysera nya potentiella förvärv i linje med vår slogan 'Converting food into yield', säger Christian Fredrixon, vd för Cibus Nordic Real Estate AB.



Cibus förvärvar även tre livsmedelsbutiker, två i Sverige och en i Norge till ett fastighetsvärde om cirka 9,2 miljoner euro, motsvarande cirka 105 miljoner kronor, samt avyttrar en fastighet i Sverige om cirka 1,7 miljoner euro, mot svarande cirka 19,5 miljoner kronor.



Den första affären avser ett förvärv av en Bunnpris livsmedelsbutik i Randaberg för ett underliggande fastighetsvärde om 33,6 norska kronor, motsvarande cirka 32,6 miljoner svenska kronor. Fastigheten har en uthyrningsbar area om cirka 1 200 kvadratmeter. Förvärvet planeras finansieras med en belåningsgrad om cirka 50 procent i bank och tillträde är planerat till 15 januari 2025. Fastigheten förvärvas genom ett bolagsförvärv.



Den andra affären avser förvärv av en Willys livsmedelsbutik i Bollnäs för ett underliggande fastighetsvärde om 46 miljoner kronor. Fastigheten har en uthyrningsbar area om cirka 4 200 kvadratmeter. Förvärvet planeras finansieras med en belåningsgrad om cirka 50 procent i bank och tillträde skedde den 17 december 2024. Fastigheten förvärvas genom ett bolagsförvärv.



Den tredje affären avser förvärv av en ICA livsmedelsbutik i Habo för ett underliggande fastighetsvärde om 26,6 miljoner kronor. Fastigheten har en uthyrningsbar area om cirka 1 500 kvadratmeter. Förvärvet planeras finansieras med en belåningsgrad om cirka 50 procent i bank och tillträde skedde den 18 december 2024. Fastigheten förvärvas genom ett bolagsförvärv.



Försäljningen avser en Coop livsmedelsbutik i Ängelholm för ett underliggande fastighetsvärde om 20 miljoner kronor. Fastigheten har en uthyrningsbar area om cirka 800 kvadratmeter, dock har Coop ingen verksamhet i lokalen idag. Frånträdet skedde den 16 december och sker i bolagsform till ett underliggande fastighetsvärde över bokfört värde. Det sker inget avdrag för latent skatt.

– Det är med glädje jag kan meddela att vi avslutar året med fyra mindre styckaffärer på våra befintliga nordiska marknader. I linje med vår strategi ökar samtliga ovan nämnda förvärv vår kassaflödesmässiga intjäningsförmåga per aktie. Jag är stolt över att vi framgångsrikt har satt det kapital som togs in i september 2024 i arbete på kort tid och till attraktiva villkor. Försäljningen av en stängd livsmedelsbutik i Sverige, till ett pris över bokfört värde, är ett exempel på alternativanvändningen av våra tillgångar och hur vi aktivt jobbar med att trimma vår portfölj. Det har varit en händelserik vecka på Cibus, där vi offentliggjort potentiella transaktioner på cirka 635 miljoner euro i sex olika affärer. Vi ser fram emot ett spännande 2025, och alla vi på Cibus önskar er en god gul och ett gott nytt år, säger Christian Fredrixon.

