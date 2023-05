Biljana Pehrsson, Nordrs vd. Bild: Nordr

Nordr inleder sista säljprocess av golfnära bostadsprojekt

Bostäder Efter över 350 sålda bostäder i Hills Villastad inleds nu den avslutande etappen av utvecklingsområdet. Nu säljstartar projektet Hills Fauna med 48 nya, golfnära bostäder.

Hills Fauna är sist ut i utvecklingen av hela Hills Villastad, som inleddes 2016. Här erbjuds nu två- och fyrarumslägenheter från 49,5 till 101 kvadratmeter, alla i bostadsrättsform och i direkt anslutning till golfbanan, med utslagsläge.



– Det är med dubbla känslor vi säljstartar Hills Fauna – dels med stolthet och glädje över fina bostäder i ett underbart område, dels med en liten gnutta sorg över att vi nu närmar oss slutet på en fantastisk utvecklingsperiod, säger Nordr Sveriges VD Biljana Pehrsson.



Hills Villastad utvecklas i samarbete mellan Nordr och Hills Golf & Sports Club. Hills Fauna beräknas vara klart för inflytt under våren 2025.



– I Hills har en vi en unik miljö med golfbanan, skogen och genomtänkta variationer av radhus, villor och lågmälda lägenheter som smälter in i omgivningen på ett fint sätt. Vi ser att det finns stark efterfrågan på den här typen av bostäder, säger Biljana Pehrsson.



Nordr är en av Skandinaviens största bostadsutvecklare. I Sverige fokuserar bolaget på de växande storstadsområdena Stockholm, Malmö/Lund/Helsingborg och Göteborg.



I Göteborg pågår för närvarande försäljning i projekten Ciceron, på Masthuggskajen, där en köpare nyligen köpte en av Göteborgs dyraste bostäder, i Nya Hovås och i Parkhusen vid Opaltorget. Under det senaste året har Nordr förvärvat byggrätter för drygt en halv miljard kronor i Göteborg.

Ämnen