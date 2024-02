Ola Serneke och Erik Selin. Bild: Peter Danielsson, Dragster kommunikation

Balder genomför affär med Serneke – köper hotellbyggnad i Karlatornet och säljer byggrätter i Barkarby

Transaktioner Balder köper hotellbyggnaden i Karlatornet. Samtidigt säljer Balder 55 000 kvadratmeter byggrätter i Veddesta, Järfälla kommun till Serneke.

Bild: Serneke

Karlatornet Bild: Serneke

Veddesta. Karlatornet Veddesta.

Via det gemensamma bolaget Karlatornet AB har Balder och Serneke i början av februari genomfört en försäljning av Karlatornets hotellbyggnad till Balder. Köpeskillingen uppgår till cirka 660 miljoner kronor vilket motsvarar underliggande fastighetsvärde. Balder nyttjar i och med transaktionen sin optionsrätt.



Hotellets yta är cirka 17 000 kvadratmeter och omfattar cirka 300 rum fördelat på 15 våningar. Hyresgäst är Strawberry-koncernen som från och med sommaren 2024 kommer att driva ett Clarion-hotell i byggnaden.

– Vi har en lång historia tillsammans med Petter Stordalen och hans framstående hotellkoncern. Hotellbyggnaden vid Karlatornet framskrider enligt plan och jag är säker på att det blir ett fantastiskt koncept och bidrag till stadsdelen och Göteborg, säger Erik Selin, vd på Fastighets AB Balder.

– Jag är glad att kunna konstatera att vi hela tiden rör oss framåt i projektet enligt vår plan och realiserar tillgångar när det är möjligt och lämpligt. Lika glad är jag över det faktum att vi under detta år kommer att gå i mål med ett fantastiskt och unikt projekt, säger Ola Serneke, vd på Serneke Invest.



Affären med Serneke innebär också att Balder säljer tillbaka byggrätter i Södra Veddesta i Järfälla kommun. Området är under omvandling och går nu från ett industriområde till att bli ett modernt bostads- och serviceområde kallat Barkarby City. Serneke har sedan 2017 haft markanvisning för utveckling av sex kvarter i området, varav Balder 2021 köpte byggrätter på tre kvarter. Dessa återgår i och med affären till Serneke för en köpeskilling om 160 miljoner kronor.



– Affären ger oss bättre förutsättningar att anpassa projektet efter marknaden då tidigare avtal innebar större begränsningar. Den ger oss möjlighet till en omstart för att skapa ytterligare värden i projektet. Vi har sedan många år varit med och drivit visionen om att skapa en helt ny stadsdel i Järfälla och vi ser fram emot att kunna fortsätta utvecklingen mot förverkligande, säger Ola Serneke.

