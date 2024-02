Tredje vd:n på ett halvår byts ut. Bild: Istock

Stormen fortsätter – styrelsen petar den tillfälliga vd:n

Bolag Kraftstadens styrelse fattade under förra veckan beslut om att entlediga den tillförordnade vd:n Magnus Ingvarsson från sin tjänst.

I oktober förra året fick Anders Torslid lämna sitt uppdrag som vd på Kraftstaden fastigheter, ett kommunalt fastighetsbolag i Trollhättan, med omedelbar verkan efter tolv år i bolaget. Han ersättes då tillfälligt av Kraftstadens styrelseordförande Ricky Karlsson, som skulle leda bolaget till dess att en ny vd utsetts. Bakgrunden då till förändringen var den genomlysning av Kraftstaden Fastigheter AB som gjorts av Ernst & Young, på uppdrag av styrelsen. Det efter att kritik riktats bland annat mot ledning och styrning av företaget i ett anonymt brev.

Efter det tillsattes den tillförordnade vd:n Magnus Ingvarsson, som i november också valde att upplösa ledningsgruppen. Personerna i ledningsgruppen behöll emellertid sina chefs- och ansvarsfunktioner.

– Det är Magnus Ingvarssons eget beslut, och jag är helt övertygad om att han gör vad som krävs för att återställa förtroendet för Kraftstaden såväl internt som externt, sa styrelsens ordförande, Ricky Karlsson, i november.



Nu är tongångerna en annan.

– Styrelsen är helt enkelt inte nöjda med Magnus leverans, konstaterar styrelsens avgående ordförande, Ricky Karlsson.



Ny tillförordnad vd är Sanny Mattelin, som kommer att ha detta uppdrag vid sidan av sitt ordinarie uppdrag som vd för Eidar, fram till dess att en ny vd för Kraftstaden finns på plats. En rekryteringsprocess för en ny vd pågår.

– Jag tog detta uppdrag av omtanke om personalen och under förutsättning att det är under en begränsad tid. Mitt huvudsakliga fokus under den här tiden kommer att vara att skapa stabilitet och kontinuitet för medarbetarna på Kraftstaden och med att forma en långsiktig organisation, säger Sanny Mattelin.

