Kraftig konkursökning första kvartalet, byggbranschen är hårt pressad. Bild: iStock

Kraftig konkursökning första kvartalet – byggbranschen hårt pressad

Ekonomi/Finansiering Under mars ökade antalet konkurser med 41 procent. Totalt gick 804 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 571 under motsvarande period förra året. Bland de största konkurserna finns en tryckerikoncern, flera byggentreprenörer och en välkänd amerikansk restaurangkedja.

Summerat första kvartalet så har 2 759 svenska aktiebolag gått i konkurs, vilket kan jämföras med 1 781 under samma månader förra året. Det betyder nästan 1000 fler konkurser i år. På årsbasis är det en ökning med 55 procent och det är tjugonde månaden i rad med uppgång.

– Första kvartalet har varit bekymmersamt och väldigt tungt för många företagare. Även om mars inte står för en lika dramatisk ökning som inledningen av året så är det svårt att tala om några betydande ljusglimtar. Snarare ligger mars väldigt högt. Det är också högsta siffran vi noterat för en mars månad sedan 1996, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.



Antalet konkurser inom byggbranschen ökade med 42 procent under mars. Totalt har 530 byggbolag gått i konkurs jämfört med 324 under samma period förra året, en ökning med 64 procent hittills i år. Hotell- och restaurang ligger på 71 procents ökning under januari till mars. Transportsektorn såg en fördubbling i antalet konkurser denna månad och ligger hittills i år på 47 procents ökning. Störst ökning under första kvartalet har konsultbyråer med hela 74 procent.



– Konkurserna spänner över många branscher och det blir en dominoeffekt, kanske framförallt inom bygg, när ett företag går i konkurs och påverkar flera aktörer. Vi vet att situationen snabbt kan förändras när betalningar för utförda arbeten uteblir eller när ens kunder börjar gå i konkurs, säger Henrik Jacobsson.

Ämnen