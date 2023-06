Serneke och K-Fast är båda nöjda med transaktionen av byggrätten i Gårdsten i Göteborg. Bild: K-Fastigheter

K-Fastigheter köper byggrätt av Serneke

Transaktioner K-Fastigheter har förvärvat ännu en byggrätt i Göteborg. Byggrätten omfattar cirka 124 hyresrätter. Förvärvet sker från ett bolag inom Sernekekoncernen och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Göteborg Gårdsten 7:5. Lagakraftvunnen detaljplan finns.

På den förvärvade fastigheten avser K-Fastigheter uppföra cirka 124 hyresrätter i koncernens egenutvecklade koncepthus Lamellhus och Låghus. Beräknat årligt hyresvärde uppgår till 16,8 miljoner kronor. Tillträde samt byggstart kommer preliminärt att ske under fjärde kvartalet 2023. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 30 miljoner kronor.



Förvärvet av den aktuella byggrätten är det andra förvärvet på kort tid som K-Fastigheter gör i Göteborg. Den 30 maj offentliggjordes att bolaget förvärvat en byggrätt i området Sävenäs vid Östra Sjukhuset. På senare tid har därmed K-Fastigheter utökat sin portfölj av byggrätter i Göteborg med cirka 260 lägenheter. Sammanlagt har K-Fastigheter strax över 900 lägenheter i förvaltning, under byggnation eller under projektutveckling i Göteborgsområdet.



– Att vi kan förvärva en andra byggrätt i Göteborg på mindre än en månad är jag mycket glad över. Göteborg är en attraktiv stad att bygga bostäder i och jag tycker det är fantastiskt att K-Fastigheter får vara med och tillföra attraktiva hyresrätter i en stad som växer. Att vi på denna fastighet även får möjlighet att uppföra lägenheter i vårt låghuskoncept är extra roligt, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.



– Jag är mycket nöjd med att K-Fastigheter förvärvar denna byggrätt som vi utvecklat och drivit fram detaljplan för. Med K-Fastigheters fokus på långsiktigt ägande av hyresrätter är jag övertygad om att området får en bra aktör som kan bidra till den framtida utvecklingen av Gårdsten, säger Ola Serneke, vd för Serneke Invest.

Ämnen