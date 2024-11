Göta ark på Medborgarplatsen i Stockholm. Bild: Fojab

AMF Fastigheter miljardköper Göta ark av Balder

Transaktioner AMF Fastigheter, köper tomträtten Göta Ark 18 vid Medborgarplatsen av Balder för en köpeskilling om cirka en miljard kronor. Tillträdet sker i början av 2025 men redan nu startar arbetet med att förtydliga visionen och målbilden för kvarteret. AMF Fastigheter är redan i dag den största kommersiella fastighetsägaren på Södermalm och stärker i och med köpet sin position ytterligare.

– Göta Ark är verkligen en av Medborgarplatsens hörnstenar och en viktig pusselbit för att göra platsen mer publik, öppen och välkomnande. Hela området förtjänar att utvecklas till ett stadsrum på en helt ny nivå. Balder har förberett fastigheten väl för utveckling och vi ser fram emot att ta vid. Vi är övertygade om att alla förutsättningar finns för att kunna skapa ett härligt kvarter här, säger Fredrik Ronvall, chef fastighetsinvesteringar, AMF Fastigheter.

– Det känns tryggt och bra att lämna över till AMF Fastigheter som jag tycker är rätt fastighetsägare att förverkliga omdaningen av Göta Ark. Det är en solid fastighet med mycket potential, säger Balders vd, Erik Selin.



Tidigare i år sålde AMF Fastigheter 5:e Hötorgshuset vid Sergels torg. Med förvärvet av Göta ark vid Medborgarplatsen tar bolaget sig an en ny viktig plats i Stockholm. På samma sätt som arbetet med utvecklingen i Stockholms city är målet att tillsammans med andra jobba för att stärka platsen ytterligare, menar bolaget. Medborgarplatsen har på många sätt utvecklats de senaste åren och arbetet är i full gång. Det, i kombination med AMF Fastigheters utveckling av exempelvis Fatburen och Stockholmsverken gör – enligt AMF Fastigheter själva – att Södermalms utveckling är hetare än på länge.

– Som Södermalms största kommersiella fastighetsägare har vi under flera år jobbat med att skapa levande platser där människor trivs och vill vara. Nu vill vi se hur vi bäst kan utveckla även Göta Ark. Vi har redan idéer om vad vi vill göra men påbörjar nu arbetet med att förtydliga visionen och målbilden för kvarteret. I det arbetet ser vi fram emot att hitta spännande och givande hyresgäster och aktörer att samarbeta med och stärka Södermalms karaktär, säger Fredrik Ronvall.



AMF Fastigheter har de senaste åren jobbat mycket med varsam och mer hållbar fastighetsutveckling. Nu startar därför ett grundligt arbete med att ta till vara på de många fina kvaliteter i originalskick som finns att bygga vidare på. Exempelvis finns härliga ljusgårdar, fin originalkonst samt många karaktärsskapande detaljer så som terrazzotrappor och futuristiska hissar att förädla. Även byggnadens lite råa betongarkitektur från 1980-talet kan ihop med nya inslag bli en plats som kan attrahera framåtlutande hyresgäster med krav på design, arkitektur, historia och hållbarhet.



Målet är att skapa något som lyfter hela huset både interiört och exteriört och tar det från en anonym och sluten byggnad till ett levande kvarter med en attraktiv och välkomnande bottenvåning. Något som även kommer att bidra till att öka tryggheten på platsen.



Göta ark

Uthyrbar area: cirka 19 500 kvadratmeter

Största hyresgäster: The Works, Jensen Education och Stockholms Stad

Adress: Medborgarplatsen 21-25, Repslagargatan 20, Noe Arksgränd 8

Säljare: Balder (Balder Storstad AB)

Byggår: 1983

Tillträdesdatum: 2025-01-07

Ämnen