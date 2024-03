Bild: Istock

Alma förstärker investeringsteamet – plockar namn från storbolagen

Karriär Alma Property Partners rekryterar från CBRE, CapMan Real Estate, Catella och Carnegie.

Alma Property Partners har anställt Nicolas Karkkolainen och Antti Salonen till det finska investeringsteamet i Helsingfors och Gustav Bachmann till det danska investeringsteamet i Köpenhamn. De tre nyanställningarna växer Almas investeringsteam till totalt tolv personer.



Nicolas Karkkolainen kommer närmast från CBRE Finlands kapitalmarknadsteam och Antti Salonen ansluter från CapMan Real Estate i Helsingfors. Gustav Bachmann kommer från Thylander den 1 april, där han var Investment Manager. Gustav Bachmann har tidigare erfarenhet från Catella och Carnegie. Samtliga anställs som Associate och kommer att stärka Almas kapacitet inom fastighetsförvärv, research och asset management.

– Vi är stolta över att välkomna två erfarna nya medarbetare till Almas investeringsteam i Helsingfors. Nicolas och Antti kommer från välkända bolag och jag vet att de kommer förstärka vår investeringsverksamhet i Finland, säger Robert Landtman, Partner och Head of Finland, på Alma Property Partners.



Alma investerar för närvarande Alma Fund III som har 347 miljoner euro i eget kapital från främst svenska och tyska institutionella investerare. I slutet av 2023 hade fonden 300 miljoner euro i outnyttjat eget kapital som ska investeras i nordiska fastighetsmarknaderna under de kommande två åren. Alma fortsätter att växa och fler nya kollegor förväntas ansluta under 2024.

– Vi är glada att välkomna Gustav till teamet då vår närvaro på den danska marknaden fortsätter att växa. Vi flyttade till ett nytt kontor i Köpenhamn nära Kongens Nytorv under 2023 och vi har gott om kapital att investera under de kommande åren, säger Hüseyin Meric, Partner och Head of Denmark, på Alma Property Partners.

