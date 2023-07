P-G Persson. Bild: Platzer

Platzer redovisar ökande driftöverskott och minskar förvaltningsresultatet

Ekonomi/Finansiering Platzer redovisar ett ökat driftsöverskott och en positiv nettouthyrning på avvaktande fastighetsmarknad, skriver den avgående vd:n P-G Persson. Samtidigt redovisar bolaget ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg.

P-G Persson, vd på Platzer, skriver i sitt sista vd-ord för Platzer att tack vare deras starka finansiella ställning, projektuthyrningar och lönsamma investeringar så kan de fortsätta att skapa tillväxt i verksamhet även i tider av större osäkerhet och negativa värdeförändringar.

– För oss på Platzer innebär den höjda styrräntan, i kombination med det avvaktande läget på fastighetsmarknaden, negativa effekter i form av sänkta fastighetsvärden, minskat substansvärde och försämrat finansnetto. Å andra sidan medför den goda efterfrågan på hyresmarknaden, i kombination med fastighetsförvärv, positiva effekter i form av ökat driftsöverskott, stark nettouthyrning och rekordhög intjäningsförmåga.



– Jag kan med stolthet skriva att "hantverket" fungerar i vårt bolag. Driftsöverskottet ökade under första halvåret med 15,2 procent till 538 miljoner kronor. Nettouthyrningen ökade till 30 miljoner kronor för första halvåret. Driftsöverskottet i vår intjäningsförmåga ökade med rekordhöga 129 miljoner kronor i kvartalet och 149 miljoner kronor under första halvåret.



– Detta är mitt 39:e vd-ord sedan Platzer börsnoterades i november 2013 och även det sista jag skriver som vd i bolaget. Det har varit en fantastiskt rolig resa för bolaget och även för mig i min yrkesroll. Många människor har varit delaktiga i att vi har kommit hit där vi är idag och ändå finns det "hur mycket som helst" kvar att göra. Jag ser fram emot att få följa Platzers fortsatta framgångar på en väldigt spännande Göteborgsmarknad, men då mer från läktaren. Tack för mig och lycka till Johanna Hult Rentsch, tillträdande vd.



Andra kvartalet i siffror

Hyresintäkterna ökade till 691 miljoner kronor (613)

Förvaltningsresultatet uppgick till 312 miljoner kronor (347)

Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till -620 miljoner kronor (2 539)

Periodens resultat uppgick till -328 miljoner kronor (3 097*)

Fastighetsvärdet ökade till 28 574 miljoner kronor (26 994)

Resultatet per aktie uppgick till -2,74 kronor (25,85)

*Retroaktiv nedjustering av rapporterad andel i resultat från intressebolag har skett..



Händelser under kvartalet

Tillväxt genom investeringar och förvärv av tre fastigheter i Sörred Logistikpark

Bibehållen investment grade kreditbetyg, BBB- med stabila utsikter

Nytt finansieringsavtal med hållbarhetslänkade villkor driver långsiktigt hållbarhetsarbete framåt i kombination med minskade finansieringskostnader

Kontorsuthyrning på 3 800 kvadratmeter i Lilla Bommen

