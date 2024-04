Peter Norman lämnar omedelbart sin roll som styrelseordförande i Oscar Properties. Samtidigt har bolaget fått ett nytt krav på sig om obligationsbetalning, annars hotar återigen konkurs. Bild: Oscar Properties/Riksdagen

Nytt konkurshot för OP – och Norman lämnar styrelsen omedelbart

Bolag Oscar Properties obligationsägare har sagt upp sina seniora icke-säkerställda obligationer på 884 miljoner kronor till omedelbar betalning. Innehavarna kommer under fredagen ansöka om att Oscar Properties försätts i konkurs om betalning inte har erlagts. Samtidigt meddelar bolaget att styrelseordförande Peter Norman och styrelseledamoten Markus Dragicevic lämnar sina uppdrag med omedelbar verkan.

Oscar Properties meddelar under torsdagskvällen att innehavarna av bolagets seniora icke-säkerställda obligationer har meddelat att de säger upp lånet till omedelbar betalning och att återbetalning ska ske omgående. Det till betalning förfallna beloppet uppgår till cirka 884 miljoner kronor inklusive obetalda räntor och avgifter.



Innehavarna avser att under fredagen ansöka om att bolaget försätts i konkurs om betalning inte har erlagts. Oscar Properties uppger att man för en konstruktiv dialog med obligationsinnehavarna för att finna en lösning.



Samtidigt som nyheten om det nya kravet släpptes meddelade bolaget även under torsdagen att styrelseordföranden Peter Norman och styrelseledamoten Markus Dragicevic har meddelat bolaget att de lämnar sina uppdrag med omedelbar verkan.



– Oscar Properties har genomgått en händelserik period under min tid som styrelseordförande i bolaget. Bolaget har tyvärr haft en besvärlig timing vid inträde på fastighetsmarknaden och de kraftiga räntehöjningar som förekommit har medfört att styrelseuppdraget på senare tid ändrats till att hantera frågor som det med all säkerhet finns lämpligare kandidater för. Jag vill tacka ägare och samarbetspartners för förtroendet och för den tid som varit, säger Peter Norman ien kommentar.



– Jag vill tacka Peter för hans hedervärda insats som styrelseordförande under en turbulent tid i bolaget och Marcus för sina insatser i styrelsen. Bolaget får så snart som möjligt återkomma beträffande sammansättning av styrelse och ledning, säger bolagets grundare Oscar Engelbert.

Ämnen