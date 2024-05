Per Holm. Bild: Nordika

Nordika rekryterar från Nrep – stärker investeringsteamet

Bolag Nordika har rekryterat Per Holm som Investment Manager till investeringsteamet.

Per Holm kommer senast från investeringsteamet på Nrep och arbetade dessförinnan med primär- och sekundärmarknadstransaktioner på Carnegie Investment Bank.

– Nordika stärker organisationen genom rekryteringen av Per Holm. Pers bakgrund passar mycket väl med Nordikas fokus på både offentliga och privata marknader. Vi ser fram emot att arbeta med Per kring nya investeringar, säger Gabriel Cronstedt, medgrundare och COO på Nordika.

