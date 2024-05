Anders Johansson, vd för Fortinova. Bild: Karin Linde

Fortinova ökar driftsöverskottet med 18 procent

Bolag Fortinova ökar driftsöverskottet med 18 procent och upprätthåller en uthyrningsgrad om 99 procent.

Januari-mars 2024:

- Intäkterna för perioden uppgick till 89,4 Mkr (79,7), motsvarande en ökning med 12 procent.

- Driftsöverskott förbättrades med 18 procent och uppgick till 51,1 Mkr (43,2), motsvarande 57 procent (54) i överskottsgrad.

- Förvaltningsresultatet ökade med en procent och uppgick till 15,7 Mkr (15,6), motsvarande 0,3 kr per aktie (0,3) samt 18 procent (20) i förvaltningsmarginal.

- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 8,8 Mkr (-100,8), varav 1,1 Mkr (-0,0) avser realiserade värdeförändringar.

- Värdeförändringar på derivat uppgick till 13,4 Mkr (-11,6).

- Periodens resultat efter skatt uppgick till 23,5 kr (-81,4), motsvarande 0,5 kr per aktie (-1,6).

- Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 45,1 kr (44,7).



Vd Anders Johansson kommenterar:

– Vår affärsmodell, som fokuserar på att hyra ut bostäder och lokaler på orter där människor vill leva, arbeta och bo, bevisar son styrka särskilt under osäkra tider. Med en hög och stabil uthyrningsgrad åtnjuter vi stabilitet i våra kassaflöden från hyresintäkter.

– Vi ser ljusare tider framför oss men förblir ödmjuka inför utmaningarna 2024, samtidigt som vi förbereder oss för fortsatt tillväxt när marknaden stabiliserar sig ytterligare.

Ämnen