Hans Wallenstam. Bild: Wallenstam

"Efter vinter kommer vår" spår Hans Wallenstam i kvartalsrapporten

Bolag Wallenstam gick något sämre än förhandstipsen från diverse analytiker låtit gälla, men håller på det stora hela en jämn nivå. Hans Wallenstam, vd, sammanfattar det hela med orden: – Wallenstam står starkt även i denna kris, med stark balansräkning, goda finansieringsmöjligheter och väldigt bra fastigheter.

Wallenstams hyresintäkter för fastigheter uppgick till 660 miljoner kronor under årets första kvartal, att jämföra med Infronts sammanställning av sju analytikers estimat som hade förutspått 663 miljoner kronor, detta skriver nyhetsbyrån Direkt. Driftöverskottet landade på 462 miljoner kronor mot förväntade 489 miljoner kronor, medan förvaltningsresultatet istället för förhandstippade 269 miljoner kronor slutade på 265.

Resultatsumman, 48 miljoner kronor, är en blygsam nivå jämfört med motsvarande kvartals 1,2 miljarder.



I vd-kommentarerna säger Hans Wallenstam:

– Vi är nu mitt uppe i en inflationskris, vilket avspeglas i höjda finansieringskostnader, höjda driftkostnader, ökade byggkostnader, med mera. Wallenstam står starkt även i denna kris, med stark balansräkning, goda finansieringsmöjligheter och väldigt bra fastigheter.



Soliditeten uppgår till 47 procent och belåningsgraden till 45 procent.

Investering i byggnation av fastigheter uppgår till 653 Mkr (684).

1622 lägenheter är under produktion.

Hyresintäkter uppgår till 55 Mkr (616).

Förvaltningsresultat fastigheter: 265 Mkr (322).

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 0 Mkr (187).

Substansvärde per aktie 57,60 kr (57,40).

Resultat före skatt 69 Mkr (1 285) och efter skatt 48 Mkr (1 207), motsvarande 0,1 kr per aktie (1,8).



– Som jag har konstaterat tidigare så kommer vi att mötas av många utmaningar de kommande åren. Men med våra långsiktiga strategier och den stabilitet som Wallenstam har känner jag mig både trygg och full av tillförsikt inför framtiden. Kom ihåg att konjunkturer är som årstiderna – efter vinter kommer vår, säger Hans Wallenstam.

