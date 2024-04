Almas och Aleas JV-bolag Urban Light köper i Vanda. Bild: Alma Property Partners

Alma och Alea förvärvar en logistikfastighet i närheten av Helsingfors flygplats

Transaktioner Alma Property Partners och Alea Partners förvärvade genom sitt joint venture Urban Light en last mile-logistikfastighet i Björkhagen i Vanda.

Urban Light genomförde sin andra investering genom förvärvet av Ängsullsgränden 3 beläget i Björkhagen, ett starkt logistikområde nära Helsingfors flygplats. Fastigheten omfattar 4 500 kvadratmeter av högkvalitativ uthyrningsbar yta med över åtta meter i fri takhöjd samt en stor gårdsyta. Fastighetens hyresgäster inkluderar för närvarande Skanska Rakennuskone Oy och Pakkauspörssi Oy.

– Vår andra investering passar väl in i UrbanLights strategi att förvärva högkvalitativa last mile- och logistikfastigheter de bästa lägena. Vi ser möjligheter i att förbättra den förvärvade fastighetens hållbarhetsavtryck och i modernisering av fastigheten genom energieffektiviseringsinvesteringar, kommenterar Robert Landtman, Partner och Head of Finland på Alma Property Partners

– Förvärvet av Ängsullsgränden 3 är ett bevis på Aleas förmåga att identifiera och genomföra attraktiva off-market-affärer. Vår pipeline ser mycket lovande ut och vi arbetar aktivt med ytterligare transaktioner som vi hoppas kunna slutföra under våren, säger Mikko Haapalainen, Founding Partner på Alea Partners.

Ämnen