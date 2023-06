Mineralvattenfabriken. Bild: Anton Stegarås

Aarke flyttar till Mineralvattenfabriken i Hagastaden

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Aarke som flyttar sitt huvudkontor till Mineralvattenfabriken i Hagastaden. Avtalet omfattar drygt 700 kvadratmeter i den industrihistoriska fastigheten som återigen får en mineralvattenaktör i huset.

Aarke grundades 2013 av två industridesigners och vänner, Jonas Groth och Carl Ljungh och är ett svenskt designföretag som utvecklar och designar premiumprodukter för köket. Företagets första produkt, Aarke Carbonator, lanserades 2016 och sedan dess har bolaget byggt upp en global försäljning i över 30 marknader. Idag omfattar Aarkes sortiment allt från kolsyremaskiner, smaksättare och prenumerationstjänster av förnybar kolsyregas, till vattenfilterkannor, kristallglas och andra produkter.

– Vi ser verkligen fram emot att flytta in i gamla Mineralvattenfabriken. Både lokalerna och dessa industrihistoriska kvarter rimmar väl med Aarkes identitet och hjärta i ingenjörskap och design. Att byggnaden har en historia som mineralvattenfabrik känns även kul och symboliskt för oss som utvecklar och designar produkter med tydlig koppling till dryck och vatten, säger Carl Ljungh, medgrundare och produktchef på Aarke.



Under våren har flera nya hyresavtal tecknats i Mineralvattenfabriken. Bland dessa märks fastighetsbolaget Nordr, Zmarta Group, appbolaget Wolt, Kry samt MTR Nordic. I kvarteret finns också ett flertal gallerier, hotell samt restauranger och takbarer.

– Vi är så glada över att välkomna Aarke till Mineralvattenfabriken. Intresset för Hagastaden är stort, inte minst för de industrihistoriska fastigheterna där många tech- och kunskapsintensiva bolag valt att etablera sig under de senaste åren. Aarke kommer att passa perfekt in i hyresgästmixen och det är lite extra roligt att vi nu sluter cirkeln när Mineralvattenfabriken, drygt 50 år efter att produktionen lades ner, återigen har en aktör med koppling till dryck innanför väggarna, säger Alexander Yü, Leasing Manager på Atrium Ljungberg.



Atrium Ljungberg är en av de största fastighetsutvecklarna i Hagastaden och har såväl ombyggda industribyggnader som moderna kontorshus i sitt bestånd. Granne med Mineralvattenfabriken ligger det så kallade PV-palatset som nu renoveras för att rymma moderna kontor med industrikänsla, klart för inflytt under 2024. I kvarteret ligger även Industricentralen, en ikonisk tegelbyggnad som bland annat huserar ett flertal arkitektkontor och gallerier. Fram till 2030 planeras Hagastaden växa med 50 000 arbetsplatser och 6 000 nya bostäder och rakt genom stadsdelen planeras för ett av stadens största parkprojekt, som knyter ihop Hagastaden med Hagaparken.



Hyresavtalet med Aarke är ett så kallat grönt hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

