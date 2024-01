Bild: Istock

YIT avvecklar sin infrastrukturverksamhet i Sverige

Bolag Det finländska byggbolaget YIT har beslutat att stänga sin infrastrukturverksamhet i Sverige. Beslutet omfattar cirka 125 anställda och är taget efter att YIT slutfört den strategiska översyn som aviserades i somras.

Den svenska infrastrukturverksamheten stod för cirka 4,5 procent av YIT:s intäkter under räkenskapsåret 2022. Bolaget beräknar att avslutandet av pågående projekt kommer att vara klart 2027 och därmed kommer YIT inte att ha någon verksamhet kvar i Sverige.



YIT får en negativ resultateffekt av ovanstående beslut om 16 miljoner euro, som bokförs under fjärde kvartalet 2023. Den påverkar inte bolagets guidning för helåret 2023.

– Vi har utvärderat flera alternativ för att förbättra lönsamheten för vår infrastrukturverksamhet i Sverige. Vårt team har gjort ett mycket bra jobb under utmanande omständigheter och arbetat hårt för att vända verksamheten, och beslutet att lägga ner den lokala verksamheten var inte lätt. Nedläggningen gör det möjligt för oss att fokusera vår verksamhet och frigöra kapital till företag som stödjer vår strategi. Vi är fast beslutna att slutföra de sista enskilda pågående projekten i samarbete med våra kunder, säger Aleksi Laine, EVP för YIT:s infrastruktursegment, i ett pressmeddelande.

Ämnen