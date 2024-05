Göteborgs hamn. Bild: Göteborgs Hamn AB

Tritax Eurobox säljer i Göteborg

Transaktioner Tritax Eurobox säljer fastighet i Göteborg för 385 miljoner kronor – i linje med värdering men cirka 89 miljoner kronor under inköpspriset.

Tritax Eurobox säljer en lagerfastighet i Göteborg, Sverige för ett pris av 385 miljoner kronor till en ledande pan-europeisk fastighetsinvesteringsförvaltare. Försäljningspriset är i stort sett i linje med värderingen per den 30 september 2023 – men är 89 miljoner under inköpspriset på 474 miljoner kronor från 2021 – och stödjer bolagets planerade avyttringsprogram som främst syftar till att minska bolagets hävstångseffekt. Affären är villkorad av godkännande enligt lagen om utländska direktinvesteringar. Avyttringen är Tritax Eurobox andra i Sverige, efter försäljningen av en fastighet i Malmö i slutet av 2023.



Bolaget förvärvade den 28 900 kvadratmeter stora logistikfastigheten i Göteborg, Sverige 2021. Den är belägen i Göteborgsregionen, ett strategiskt läge mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn. I delårsmeddelandet i maj 2023 beskrev bolaget sin avsikt att genomföra avyttringar av tillgångar på minst 150 miljoner euro under den följande 12-18-månadersperioden. Programmet lanserades med två huvudsakliga syften: nämligen att förbättra balansräkningen, särskilt att minska LTV-procenten mot de låga 40-talet, och att finansiera befintliga möjligheter inifrån portföljen.

– Denna transaktion markerar den fjärde framgångsrika försäljningen sedan vi tillkännagav vårt avyttringsprogram i maj 2023 och tar bruttointäkterna under de senaste tolv månaderna till cirka 173 miljoner euro. De positiva framstegen med vårt avyttringsprogram är ett bevis på vårt proaktiva tillvägagångssätt medan Göteborgsförsäljningen, som avtalades till ett pris som i stort sett överensstämmer med värderingen, understryker attraktionskraften hos vår högkvalitativa portfölj för investerare, säger Alina Iorgulescu, investeringsdirektör, Tritax Eurobox.

