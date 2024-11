Thomas Evertsson. Bild: Peter Jönsson

Thomas Evertsson blir ny styrelseordförande i Svenska Handelsfastigheter

Bolag Svenska Handelsfastigheters styrelse har fattat beslut om att välja Thomas Evertsson till ny ordförande. – Tack vare Thomas gedigna erfarenhet och kompetens kommer han att bidra med alldeles unika insikter som hjälper oss att tillsammans staka ut vägen mot en väldigt spännande framtid, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.

Det är en synnerligen rutinerad näringslivsprofil inom främst svensk dagligvaruhandel som nu övertar ordförandeklubban i Svenska Handelsfastigheters styrelse. I februari tidigare i år lämnade Thomas Evertsson uppdraget som vd för livsmedelskedjan Willys, som han navigerade med stor framgång i nästan 16 år. Under hans ledning etablerade kedjan närmare 100 nya butiker och mer än fördubblade omsättningen i det som är hela dagligvarukoncernen Axfoods tillväxtmotor. Dessförinnan var han även vd och vice vd för Coop Sverige i nästan fem år.



I samband med att han lämnade Willys tog Thomas Evertsson klivet in i Svenska Handelsfastigheters styrelse och under torsdagen överlämnades alltså ordförandeklubban av hans företrädare Patrick Forslund.

– Jag har en relation till Svenska Handelsfastigheter sedan flera år och har alltid attraherats av företaget och ledningens förmåga att kombinera affärsmässighet och att, i samverkan med hyresgästen, åstadkomma en långsiktig utveckling för både handelsplatser och lokalsamhällen. Det är mycket hedersamt att nu vara en del av det maskineri som ska leda företaget framåt, säger Thomas Evertsson, som sedan tidigare även sitter i City Gross och Julas styrelser.

