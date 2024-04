Svante Bengtsson, blir vd för Fastator. Bild: Fastator

Svante Bengtsson blir vd för Fastator – igen

Bolag Svante Bengtsson tillbaka i vd-stolen på Fastator – efter att man i januari meddelat att han skulle lämna bolaget till sommaren. I samband med att Bengtsson blir ny vd lämnar tf vd och styrelseordförande Björn Rosengren Fastator helt.

Svante Bengtsson är tillbaka på vd-stolen i Fastator. Bengtsson klev in på Fastator 2016 och blev vice vd 2019. I februari 2023 utsågs han till vd för Fastator och ersatte då Knut Pousette. I augusti 2023 meddelade Fastator att bolagets störste ägare Joachim Kuylenstierna skulle återta vd-rollen och Svante Bengtsson återgå till tjänsten som vice vd. I januari 2024 meddelade sedan Fastator att Svante Bengtsson skulle lämna bolaget till sommaren – men nu svänger man igen. Under måndagen meddelade Fastators styrelse att man beslutat utse Svante Bengtsson som vd för Fastator.

– När jag åtog mig uppdraget som tf vd i december 2023 var min målsättning att snabbt kunna rekrytera in en ersättare. Svante var ett givet val men han har av personliga skäl inte haft möjlighet att acceptera erbjudandet förrän nu. Då årsstämman senarelagts behöver jag nu prioritera mina övriga uppdrag och har därför kommit överens med styrelsens tf ordförande om att jag kommer att avveckla mina engagemang för Fastatorkoncernen, säger Björn Rosengren, tf vd Fastator.

– Fastator har under senaste halvåret genomgått ett formidabelt stålbad med stora strukturella förändringar. Det förändrade ränteläget har påverkat flera av våra investeringar negativt. Samtidigt finns det stor potential i våra innehav som jag inte tycker återspeglas i nuvarande börskurs. Jag ser därför fram emot att, efter framgångsrika förhandlingar med obligationsinvesterarna, fortsätta arbetet med att synliggöra dessa värden, säger Svante Bengtsson, vd på Fastator.

– Fastator befinner sig sedan en tid tillbaka i en turbulent omvärld där varje investering kräver mer tid av ledning och styrelse för att tillvarata de möjligheter och utmaningar som uppstår. Svante har varit ett starkt stöd för Björn Rosengren under hans tid som tf vd. Styrelsen hyser därför stort förtroende för att han är rätt person att leda bolaget framåt. Björn har som styrelseordförande under många år varit mycket viktig för uppbyggnaden av Fastator och har under hösten lagt mycket tid och kraft på att operativt hantera bolagets utsatta situation. Jag vill därför å hela styrelsens vägnar varmt tacka Björn för hans många insatser för bolaget, säger Anders Mossberg, tf styrelseordförande för Fastator.

