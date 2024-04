För Tommy Åstrands SLP går det förhållandevis bra. Bild: iStock

SLP har köpt en fastighet per månad sen start ...

Bolag Under årets första kvartal såg SLP en fortsatt stark såväl operationell som finansiell utveckling tack vare årliga hyresökningar, förädlingsprojekt, positiva effekter från genomförda förvärv samt nya och förlängda hyreskontrakt med nöjda hyresgäster, skriver de i kvartalsrapporten.

Under kvartalet genomförde vi vårt första förvärv i Göteborg, tillika vårt sextionde förvärv i ordningen, skriver vd Tommy Åstrand i rapporten.

"Vid sidan av vår organiska tillväxt har vi därmed i genomsnitt förvärvat en fastighet per månad sedan grundandet av bolaget 2019. Transaktionen medförde att vår portfölj vid kvartalets slut bestod av 100 fastigheter till ett värde om drygt tio miljarder med en yta på en miljon kvadratmeter. Under kvartalet har vi även tillträtt ett nybyggnationsprojekt i Katrineholm om 11 000 kvadratmeter och vi ser under året mycket fram emot att följa framdriften i detta, och våra övriga pågående nybyggnations-projekt."



Tommy Åstrand uppger att bolaget ser en fortsatt stark efterfrågan på attraktiva logistikytor och att många av de befintliga hyresgästerna vill fortsätta växa med SLP.

"Vid kvartalets utgång uppgick den ekonomiska uthyrningsgraden till 95 procent och den återstående hyrestiden till 6,3 år, vilket är samma som för ett år sedan. De tio största hyresavtalen vid utgången av perioden motsvarade 27 procent av den kontrakterade årshyran och hade en genomsnittlig återstående hyrestid om 9,3 år."



Kvartalet i siffror

Hyresintäkterna ökade med 24 procent och uppgick till 166 miljoner kronor (134).

Driftsnettot ökade med 27 procent och uppgick till 137 miljoner kronor (108).

Förvaltningsresultatet ökade med 29 procent och uppgick till 89 miljoner kronor(69).

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,70 kr (0,22).

Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 3 procent och uppgick till 25,95 kr.

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 73 miljoner kronor (6).

Hållbar finansiering uppgick vid periodens utgång till

3 210 miljoner kronor (1 910), motsvarande 65 procent (43) av låneportföljen.

Installerad effekt i solcellsanläggningar uppgick vid periodens utgång till 15,3 MWp (5,1).

Beslut om revidering av finansiella riskbegränsningar avseende belåningsgrad från 60 procent till 55 procent och soliditet från 35 procent till 40 procent.

En fastighet har förvärvats och tillträtts med en uthyrningsbar yta om 7 000 kvadratmeter och ett fastighetsvärde om 99 miljoner kronor (548).

Ett nybyggnationsprojekt har tillträtts med en uthyrningsbar yta om 11 000 kvadratmeter och ett fastighetsvärde om 208 miljoner kronor.

Ett 5-årigt hyresavtal har tecknats om 48 000 kvadratmeter med ny hyresgäst i Malmö. För att möjliggöra uthyrningen flyttar SLP sitt kontor till en annan förädlingsbar fastighet i beståndet.

Nettouthyrningen uppgick till 20,0 miljoner kronor (8,4).

