Siemens hyr cirka 2 000 kvadratmeter i Mimo. Bild: NCC

Siemens hyr 2 000 kvadratmeter i Mimo

Uthyrning NCC har tecknat avtal med Siemens om drygt 2 000 kvadratmeter kontorsyta i Mimo.

– Vi märker av ett mycket stort intresse för Mimo. Arbetsgivare idag behöver erbjuda sina anställda en inspirerande och funktionell arbetsmiljö som främjar välmående hos de enskilda medarbetarna. Det är precis denna miljö som Siemens kommer att få, och vi är glada att vi får välkomna dem till Mimo, säger Ola Hansson, NCC Property Development.



Siemens är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Företaget har tecknat ett hyresavtal om drygt 2 000 kvadratmeter och beräknas tillträda sina lokaler sommaren 2026.

– Valet att flytta till lokaler i Mimo ligger i linje med vår strategi att uppnå nettonoll koldioxidutsläpp från våra kontor till 2030, samtidigt som lokalerna erbjuder ett attraktivt läge och tjänsteutbud. Vi tror att våra medarbetare, kunder och partner kommer att trivas, säger Michél Moussa, Head of Siemens Real Estate i Sverige och Nederländerna.



Mimo omfattar cirka 38 000 kvadratmeter bruttoareayta varav 32 000 kvadratmeter är uthyrningsbar yta. Projektet består av en befintlig byggnad som renoveras samt nybyggnation av två byggnader med 18 respektive 11 våningar, som inrymmer både kontor och service. De första hyresgästerna planeras flytta in under september 2024. Fastigheten byggs för att hållbarhetscertifieras enligt BREEAM-rankingen nivå Excellent.



Andra hyresgäster som tecknat hyresavtal i Mimo den senaste tiden är bland annat Kappahl, Hertz och Absfront. Axfood, Sats och Mindpark är sedan tidigare klara hyresgäster.

