David Mindus, vd för Sagax. Bild: Sagax

Sagax genomför riktad nyemission – tillförs 2,1 miljarder kronor

Ekonomi/Finansiering Sagax genomför en riktad nyemission av 10 miljoner stamaktier av serie B och tillförs 2,1 miljarder kronor.

Styrelsen i Sagax har med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 9 maj 2023 och i enlighet med Bolagets pressmeddelande från måndagen beslutat om en riktad nyemission av 10 000 000 stamaktier av serie B.



Genom emissionen tillförs Sagax totalt 2 120 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 212 kronor per aktie genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 3,6 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga aktiekursen de senaste 10 handelsdagarna och 6,2 procent i förhållande till stängningskursen den 13 november 2023 på Nasdaq Stockholm. Emissionen tecknades av svenska och internationella professionella och institutionella investerare. Sagax är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.



Sagax investerar huvudsakligen i fastigheter med stabila kassaflöden belägna i europeiska storstadsregioner. Historiskt har Sagax expanderat genom små och medelstora transaktioner. Under perioden 2020 till 2022 har Sagax investerat 13,6 miljarder kronor genom 138 separata transaktioner. Under 2023 har Sagax investerat 5,4 miljarder kronor genom 31 separata transaktioner i 7 länder. Sagax bedömer att Bolagets investeringsstrategi bidrar till fortsatt god tillväxt av förvaltningsresultatet per aktie, vilken i genomsnitt varit 21 procent per år under den senaste femårsperioden, och att rådande marknadsklimat kan leda till fler attraktiva investeringsmöjligheter för Sagax aktieägare. Sagax bedömer samtidigt att externa risknivåer är förhöjda samt att de finansiella marknaderna är volatila. Bolaget eftersträvar därför att upprätthålla en konservativ kapitalstruktur och en stark likviditetsposition parallellt med att de investeringsmöjligheter som bedöms vara värdeskapande för aktieägarna tillvaratas. Sagax styrelse bedömer att Emissionen skulle leda till ett högre förvaltningsresultat, kassaflöde och substansvärde per aktie efter att likviden från Emissionen investerats. Mot den bakgrunden har Bolaget genomfört Emissionen. Styrelsen har noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och har gjort bedömningen att det för närvarande finns flera skäl till att det är mer fördelaktigt för aktieägarna att anskaffa kapital genom en riktad nyemission.



En företrädesemission skulle kunna ha en negativ påverkan på bolaget, bland annat eftersom det skulle innebära högre kostnader för Bolaget och ta betydligt längre tid att genomföra, vilket, särskilt under rådande marknadsläge, skulle medföra en exponering mot potentiell marknadsvolatilitet. Vidare önskar Bolaget utöka och stärka sin bas av institutionella ägare i syfte att stärka likviditeten i Bolagets aktie.



Styrelsens bedömning är således att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt har varit det mest lämpliga alternativet. Teckningskursen samt antalet nya stamaktier av serie B fastställdes genom ett accelererat book building-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier AB och J.P. Morgan SE (tillsammans "Joint Bookrunners"). Genom att teckningskursen fastställts genom ett accelererat book building-förfarande riktat till professionella och institutionella investerare är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Styrelsen gör därmed bedömningen att emissionskursen bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten säkerställts. Emissionen innebär att det totala antalet aktier i Sagax ökar med 10 000 000, från 456 595 984 till 466 595 984, fördelat på 26 540 334 stamaktier av serie A, 313 794 321 stamaktier av serie B samt 126 261 329 stamaktier av serie D. Det totala antalet röster ökar med 1 000 000, från 69 545 899 till 70 545 899 och aktiekapitalet ökar med 17 500 000 SEK, från 799 042 972 SEK till 816 542 972 SEK, vilket medför en utspädningseffekt om 2,14 procent baserat på det totala antalet aktier i Sagax efter Emissionen och 1,42 procent baserat på det totala antalet röster i Sagax efter Emissionen.



Bolaget har åtagit sig att inte, under en period av 90 kalenderdagar efter likviddagen för Emissionen, utan samtycke från Joint Bookrunners, föreslå eller emittera ytterligare aktier, med vissa sedvanliga undantag. Vidare har Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att inte, med vissa undantag, utan samtycke från Joint Bookrunners, avyttra eller annars avhända sig sina aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen för Emissionen. Rådgivare ABG Sundal Collier AB och J.P. Morgan SE är Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners i samband med Emissionen. Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners.

