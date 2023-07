Konceptbild av interiör, lobbyn, som den är tänkt att se ut. Bild: Scandic

Pandox tecknar nytt hyresavtal med Scandic i Stockholm

Uthyrning Pandox har tecknat ett hyresavtal med Scandic Hotels Group för ett nytt Scandic Go vid Fridhemsplan i Stockholm. Hyresavtalet, som träder i kraft under andra halvåret 2024, är omsättningsbaserat med garanterad miniminivå och har lång löptid.

– Det är spännande att få vara en del av Scandics expansion inom ekonomisegmentet med ett nytt attraktivt hyresavtal vid Fridhemsplan i Stockholm. Vi förvärvade hotellfastigheten tidigare i år med en tydlig vision för hur den skulle kunna utvecklas. Avtalet med Scandic visar att vi har en unik affärsmodell där vi tillsammans med starka samarbetspartners kan skapa värde i både hotellverksamhet och hotellfastighet, säger Liia Nõu, vd för Pandox.



Hotellet kommer under 2023 fortsatt drivas under ett fast hyresavtal med nuvarande operatör, därefter stänger hotellet för renovering med planerad återöppning sensommaren 2024 som ett Scandic Go och Scandic som hyresgäst.



– Vi är mycket glada över att få öppna vårt första hotell på Kungsholmen. Med kompakta hotellrum och yteffektiva allmänna utrymmen är fastighets- och hotellkonfigurationen helt i vår smak för att skapa ett nytt Scandic Go och fortsätta expandera inom det snabbväxande ekonomisegmentet. Genom att utvidga Scandic Go fortsätter vi att stärka vårt hotell- och produktutbud i Stockholm samtidigt som vi accelererar arbetet med att ta en ledande roll och utveckla segmentet i Norden, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef på Scandic Hotels Group.



En viktig del av renoveringen utgörs av tekniska investeringar för att möjliggöra en BREEAM-certifiering av hotellfastigheten.



Pandox förvärvade hotellfastigheten i februari 2023 under namnet Best Western Fridhemsplan.

