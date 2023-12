Lars-Åke Alexandersson, Alaska Retail, Rahele Steiner, vd för XXXLutz Sverige, och Bernhard Hönig, Vice President för XXXLutz Group. Bild: XXXLutz

Österrikisk möbeljätte etablerar sig i Göteborg

Transaktioner XXXLutz förvärvar mark i Sisjön i Göteborg och planerar att öppna ett möbelvaruhus om 35 000 kvadratmeter under 2025.

XXXLutz har ingått ett avtal med Alaska Fastigheter om förvärv av ett större markområde i Sisjön för att uppföra ett nytt varuhus. Varuhuset blir 35 000 kvadratmeter stort, vilket innebär den största nyetableringen av en handelsaktör på årtionden i Göteborg.

– Vi kommer att bli en stor arbetsgivare i Göteborg och planerar att rekrytera uppemot 250 nya medarbetare. Vårt mål är att vara nummer ett i varje land och på alla platser där vi verkar. Med etableringen i Göteborgs bästa externhandelsläge tar vi ett stort steg mot att uppnå vårt tydliga mål att bli ledande inom möbelhandeln i Sverige, säger Rahele Steiner, vd för XXXLutz Sverige, och fortsätter:

– Göteborg har alltid varit en viktig region för vår expansion med sin starka tillväxt, internationella närvaro och effektiva logistik genom hamnen. Idag genererar Västra Götaland upp till 20 procent av vår e-handelsomsättning, vilket driver vårt naturliga steg mot organisk tillväxt. Genom noggrant valt läge, med bred upptagningsområde, stark köpkraft och god infrastruktur, har etableringen av XXXLutz varuhus i Göteborgs stad blivit en självklarhet. Vårt mål är att skapa långsiktiga handelsförutsättningar och bli en ledande arbetsgivare för framtiden, där skapandet av goda förutsättningar för våra medarbetare är av ytterst vikt.



XXXLutz påbörjar projekteringsarbetet omgående.

– Vi planerar att lämna in bygglovsansökan i början av 2024 och skissar på ett möbelvaruhus med hållbarhet och energieffektiva lösningar. Vår målsättning är att öppna varuhuset under 2025, säger Rahele Steiner.



XXXLutz gruppen har vuxit stadigt under 78 år av sin existens och är nu den näst största möbelhandlaren i världen med 370 möbelbutiker i 15 länder.

Företagsgruppen XXXLutz driver över 370 möbelbutiker i 15 europeiska länder och sysselsätter mer än 26 300 personer. Med en årlig omsättning på 5,75 miljarder euro är XXXLutz Group den näst största möbelhandlaren i världen.



XXXLutz har i affären biträtts av Catella Corporate Finance och Advokatfirman Engström & Co.

