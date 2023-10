Fortsat nöjd: vd Tommy Åstrand. Bild: SLP

Ökat förvaltningsresultat för SLP

Bolag SLP, Swedish Logistic Property redovisar ett ökat förvaltningsresultat i tredje kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan. – Efterfrågan på logistikfastigheter är fortsatt hög trots de utmanande förutsättningarna i fastighetsbranschen, säger vd Tommy Åstrand i delårsrapporten.

– Sammanfattningsvis, kan vi konstatera att vi fortsätter expandera via en affärsmodell som levererar, har en stark finansiell ställning och att vi kontinuerligt flyttar fram våra marknadspositioner för att idag vara en aktör som attraherar såväl större inhemska som internationella kunder, säger Tommy Åstrand, vd på SLP, i rapporten.



Under perioden har åtta fastigheter och ett markområde förvärvats och tillträtts med ett fastighetsvärde om 1 108 miljoner kronor.



Tidigare CFO Tommy Åstrand utsågs till ny vd i SLP från och med årsstämman den 26 april. Tidigare vd Peter Strand tillträdde som transaktionsansvarig och vice styrelseordförande. Matilda Olsson, tidigare ekonomichef, tog över som CFO.



Bolaget har genomfört en riktad nyemission av B-aktier om 550 miljoner kronor.



– Tack vare fortsatt expansion via nya och förlängda hyreskontrakt med nöjda hyresgäster kan SLP åter presentera ett starkt kvartal. Vi fortsätter att växa och redovisar ytterligare ett kvartal med positiv underliggande nettouthyrning och värdeförändring i våra fastigheter, heter det vidare i rapporten.



Nyckeltal:

Hyresintäkterna ökade med 43% och uppgick till 430 mkr (301).

Driftsnettot ökade med 50% och uppgick till 362 mkr (241).

Förvaltningsresultatet ökade med 34% och uppgick till 228 mkr (169).

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,44 kr (2,15).

Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade under perioden med 10% och uppgick till 24,20 kr. Detta trots att det genomsnittliga direktavkastningskravet i den externa värderingen ökat med 30 baspunkter.

Hållbar finansiering uppgick vid periodens utgång till

2 390 mkr (1 400), motsvarande 50% (40) av låneportföljen.

Installerad effekt i solcellsanläggningar uppgick vid periodens utgång till 10,6 MW (3,7).

