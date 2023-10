Skärmavbild 2023-10-20 kl. 08.30.04 Bild: Wallenstam

Ökade hyresintäkter för Wallenstam

Bolag Wallenstams hyresintäkter för fastigheter uppgick till 697 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2023. Förvaltningsresultatet sjönk från 343 miljoner kronor till 297, vilket är en minskning med 13,4 procent mot föregående år. – Långsiktighet och lågt risktagande kännetecknar Wallenstam och det ser jag att vi verkligen har nytta av nu i ett sämre omvärldsklimat. Vi har rustat oss väl, finansiellt och organisatoriskt såväl som gällande sammansättningen av vårt fastighetsbestånd, skriver vd Hans Wallenstam i rapporten..

I sin senaste delårsrapport, för tredje kvartalet 2023, visar Fastighetsbolaget Wallenstam upp ett lägre förvaltningsresultat än under samma period året innan. Driftnettot ökade med 9,8 procent, från 498 till 547 miljoner kronor, samtidigt som de totala värdeförändringarna i fastighetsbeståndet uppgick till -199 miljoner kronor. Resultatet före skatt var 214 miljoner kronor (mot förra årets 970) och efter skatt 212 miljoner kronor (mot 754).



– Att upprätthålla och stärka vår balansräkning är något vi jobbat länge med och fokuserade på även under de så kallade "goda tiderna". Redan innan räntorna började stiga valde vi att säkra våra lån med räntederivat vilket resulterat i att cirka 60 procent av våra lån nu är räntesäkrade till en snittid på cirka 5 år. I kombination med en mikroskopiskt liten andel obligationslån och det faktum att vi valt att inte ha någon rating kan jag konstatera att vi har skapat oss en sådan stabilitet och ett sådant lugn gällande den finansiella situationen att vi helhjärtat kan koncentrera oss på vår verksamhet – våra

fastigheter och våra kunder, skriver Hans Wallenstam i vd-ordet till rapporten.



Målet för Wallenstam när det gäller aktien är att år 2030 uppnå ett substansvärde på 100 kronor per aktie. Resultat per aktie hamnade på 0,30 kronor (1,10), vilket innebär en minskning med 72,7 procent mot föregående år. Substansvärdet låg på 57,20 kronor per aktie (61,50) den 30 september.



Totala värdeförändringar i derivat landade på 112 miljoner kronor. Samma siffra 2022 var 311 miljoner kronor.



– Nu befinner vi oss i en konsolideringsfas tills förutsättningarna förändras och under tiden jobbar vi på med att hitta möjligheter och förbereda för nya produktionsstarter så snart tillfälle ges, förhoppningsvis redan under nästkommande år. säger Hans Wallenstam.

