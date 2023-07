M2 Gruppen säljer till Nordika

Bild: Istock

Transaktioner M2 Asset Managements fastighetsverksamhet, M2 Gruppen, avyttrar fastigheten Reykjanes 1 i Kista, där bland annat Engelska Skolan är en stor hyresgäst, till Nordika.

Fastigheten frånträds den 1 september 2023.

– Ytterligare en betydande fastighetsförsäljning för M2 Gruppen, där vi frigör medel för att återbetala skuld. Vi koncentrerar också beståndet mot Småland och fortsätter med våra försäljningar i Stockholmsregionen. Vi tackar Nordika för en smidig process och önskar dem lycka till, säger Jakob Mörndal, vd på M2.

– Vi förvärvar ännu en fastighet i Kista som vi med vårt förvaltningsfokus kommer uppdatera och förbättra till en långsiktigt hållbar fastighet. Vi avser att utveckla fastigheten mot utbildning och kommer som en del av utvecklingen göra signifikanta investeringar och förbättringar med fokus på hållbarhet, välmående och trygghet, säger Jonas Grandér, vd för Nordika.



Tango var rådgivare i affären. M2:s legala rådgivare i samband med avyttringen var Walthon Advokater.



Roschier, PWC, och WSP var rådgivare åt Nordika.

