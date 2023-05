Niklas Zuckerman, vd för Logistea. Bild: Logistea

Logistea ökar förvaltningsresultatet

Bolag Logistea redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg hela 90 procent.

Hyresintäkterna uppgick till 95 miljoner kronor (50), en ökning med 90 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 66 miljoner kronor (33), en ökning med 100,0 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 24 miljoner kronor (13), en ökning med 84,6 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -14 miljoner kronor (179). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -6 miljoner kronor (0).



Resultatet före skatt var 4 miljoner kronor (192).



Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet blev 3 miljoner kronor (155). Resultat per aktie hamnade på 0,02 kronor (1,60).



Substansvärde per aktie låg på 16,4 kronor (13,8).



"Logistea har senaste månaderna jobbat intensivt med att ytterligare stärka finansieringssituationen för att säkerställa en bättre stabilitet i en turbulent räntemarknad", uppger vd Niklas Zuckerman i rapporten.



"Logistea redovisar ökade intäkter, driftnetto men även ett ökat förvaltningsresultat, både relativt föregående kvartal samt jämförelsekvartalet 2022. I jämförbart bestånd har hyresintäkterna ökat med runt 10 procent, där indexering av hyreskontrakt är den största bidragande faktorn. Genomförda återköp i vårt eget emitterade obligationslån och arbete med vår ränteportfölj har resulterat i både en minskad ränte- och refinansieringsrisk", kommenterar vd:n vidare.



Han upplevde precis som alla andra i branschen en lugn marknad ut transaktionsperspektiv.

"Den trögare transaktionsmarknaden är som bekant till stora delar drivet av kraftigt höjda räntor och kanske framförallt en stor osäkerhet kring hur ränteläget ska utvecklas. Nu är marknadens syn att 3-månaders Stibor toppar under tredje kvartalet. När väl räntan har toppat är min förväntan att transaktionsmarknaden tar fart igen. Inte minst för fastigheter med långa och stabila kassaflöden."

