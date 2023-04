Logicenters utvecklar 12 200 kvadrat i Enköping

Logicenters utvecklar 12 200 kvadratmeter i Enköping. Bild: Logicenters

Bolag Enköpings Företagspark fortsätter att växa. Nu står det klart att Logicenters fortsätter sin etablering i området där man kommer att utveckla 12 200 kvadratmeter för Jobman Workwear. Anläggningen kommer att stå klar under det första kvartalet 2024.

I takt med en ökande efterfrågan på effektiv logistik är Logicenters med och utvecklar Enköpings Företagspark, strax nordöst om den centrala stadskärnan. Ett hyresavtal har nu tecknats med Jobman Workwear AB om att utveckla ytterligare 12 200 kvadratmeter i området, där yrkesklädesföretaget kommer att bli en långsiktig hyresgäst.



– Det geografiska läget vid E18 med nära förbindelser till Stockholm och hela Mälardalen, öppnar upp för effektiv logistik med en fördelaktig hyresbild jämfört med Stockholms lägena. Vi är väldigt glada över samarbetet med Jobman och ser fram emot att få följa med på deras fortsatta expanderingsresa, säger Victoria Ödmark, Commercial Manager på Logicenters.



Jobman Workwear har sedan 1975 arbetat med att utveckla arbetskläder för yrkesmänniskor med höga krav. Företagets är en av de ledande aktörerna inom sin bransch.

– Logicenters har erbjudit en väldigt bra service och vi är tacksamma över det här samarbetet som kommer öka våra möjligheter att växa som företag. Med en logistikanläggning i Enköping kan vi erbjuda våra kunder i Mellansverige och övriga landet en ännu snabbare leverans, säger Joakim Rothschild, CEO på Jobman Workwear.



Fastigheten, Hagalund 1:34, kommer att utvecklas enligt Logicenters ambitiösa hållbarhetsprofil och kommer att stå klar under det första kvartalet 2024. I området finns sedan tidigare företag som Apoteksgruppen (tidigare Kronans Apotek) och Enköping Maskincenter.

