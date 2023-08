Per Nilsson, vd för John Mattson. Bild: John Mattson

John Mattsons vd: "Vid behov utesluter vi inte ytterligare försäljningar"

Ekonomi/Finansiering Under perioden januari-juni 2023 ökade driftöverskottet med 6 procent och EBITDA med elva procent jämfört med samma period föregående år. Detta trots ett högt inflationstryck och ett, efter genomförda försäljningar, något mindre fastighetsbestånd. Till följd av stigande räntekostnader minskade förvaltningsresultatet per aktie med 38 procent.

Värdeförändringen i fastighetsbeståndet uppgick under kvartalet till -0,5 procent främst hänförligt till ökade avkastningskrav, vilket delvis motverkas av pågående effektiviseringar och investeringar i beståndet. Som en följd av den negativa värdeutvecklingen under perioden minskade tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie med 14 procent jämfört med samma period föregående år.



– Det är glädjande att det kostnadsbesparingsprogram som vi inledde hösten 2022 har resulterat i ett förbättrat driftöverskott. Vi levererar ett starkt resultat där driftöverskottet och EBITDA, justerat för ett mindre fastighetsbestånd efter genomförda försäljningar, ökade med hela elva respektive 17 procent. Under kvartalet har vi arbetat aktivt med räntesäkringar för att stärka beredskapen för fortsatt höga räntenivåer och i juni sålde vi en fastighet för att ytterligare motverka effekterna av stigande räntor. Vid behov utesluter vi inte ytterligare försäljningar. Vi har fortsatt ett stort fokus på att effektivisera verksamheten och ser en stor potential för energibesparingar i vårt fastighetsbestånd, säger Per Nilsson, vd på John Mattson.





Januari – juni 2023

Hyresintäkterna uppgick till 309,5 miljoner kronor (312,0), en minskning med 0,8 procent.

Driftöverskottet uppgick till 213,3 miljoner kronor (202,1), en ökning med 5,5 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 58,2 miljoner krono (92,5), motsvarande 1,53 kronor per aktie (2,49).

Värdeförändringarna på fastigheter uppgick till -617,9 miljoner kronor (280,8). Värdeförändringar för räntederivat uppgick till 8,6 miljoner kronor (225,0).

Periodens resultat efter skatt uppgick till -464,7 miljoner kronor (466,5), motsvarande -12,23 kronor per aktie (12,46).

Fastighetsvärdet uppgick till 14 495,5 miljoner kronor (16 775,2).

Investeringarna uppgick till 190,1 miljoner kronor (812,0), varav 0 miljoner kronor (643,2) avsåg fastighetsförvärv.

Långsiktigt substansvärde uppgick till 6 037,4 miljoner kronor (7 028,0). Detta motsvarar 159,31 kronor per aktie (185,45), vilket är en minskning med 14 procent per aktie.

Ämnen