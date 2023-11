Per Nilsson, vd för John Mattson. Bild: John Mattson

John Mattson försöker rusta för framtiden

Ekonomi/Finansiering John Mattson minskar förvaltningsresultatet.

Bostadsfastighetsbolaget John Mattson, som genomför nyemission, redovisar ett lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Fastighetsbolaget genomför just nu en garanterad nyemission på 1,25 miljarder kronor.



"Vi bedömer att de utmanande förutsättningarna i omvärlden kommer att kvarstå under överskådlig tid varför en nyemission är nödvändig för att ytterligare stärka bolaget och uppnå en nettobelåning som inte överstiger 50 procent", uppger vd Per Nilsson.



"Med de åtgärder som vi under kort tid har genomfört, samt med den kommande företrädesemissionen, står John Mattson väl rustat för framtiden och har förutsättningar att investera i långsiktigt värdeskapande", fortsätter han.



Hyresintäkterna uppgick till 154,5 miljoner kronor (157), en minskning med 1,6 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 122,5 miljoner kronor (110,9), en ökning med 10,5 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 44,2 miljoner kronor (47,4), en minskning med 6,8 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -368,8 miljoner kronor (-295,1). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 1,8 miljoner kronor (50,1).



Resultatet efter skatt blev -338,2 miljoner kronor (-156).



Substansvärde per aktie låg på 139,47 kronor (168,61).

