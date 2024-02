Mineralvattenfabriken i Hagastaden. Bild: Måns Berg

Internationella bolaget flyttar huvudkontoret till Mineralvattenfabriken

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med det internationella bolaget Pricer som flyttar sitt svenska huvudkontor till Mineralvattenfabriken. Avtalet omfattar drygt 1 300 kvadratmeter i den industrihistoriska fastigheten som är centralt belägen i Hagastaden.

Pricer grundades i Sverige 1991 och är idag en av de världsledande leverantörerna av lösningar för automatisering och kommunikation i butik baserade på digitala etiketter. Bolaget har mer än 30 års erfarenhet av detaljhandelns digitalisering och finns idag representerade i över 70 länder. I juli går flytten av det svenska huvudkontoret till Hagastaden.

– För oss har det varit viktigt att skapa ett inspirerande kontor som passar våra behov – en plats där vi verkligen ser fram emot att kunna samarbeta på olika sätt och tillbringa tid tillsammans. De nyrenoverade lokalerna och Hagastadens atmosfär och strategiska läge passar oss utmärkt, säger Magnus Larsson, vd och koncernchef på Pricer.



Under 2023 tecknades flera nya hyresavtal i Mineralvattenfabriken. Bland dessa märks bostadsutvecklaren Nordr, Zmarta Group, Granit samt MTR Nordic. I kvarteret finns också ett flertal gallerier, hotell samt restauranger och takbarer.

– Det är jättekul att hälsa ytterligare ett innovativt techbolag som Pricer välkomna till Hagastaden. Vi ser en stor efterfrågan från just innovativa bolag som är i framkant i sin bransch och som vill etablera sig här. Pricer passar väldigt bra in i den mixen, säger Alexander Yü, Leasing Manager på Atrium Ljungberg.

