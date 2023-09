Ilija Batljan gör miljonaffärer med sig själv. Bild: Pixprovider

Ilija Batljan gör miljonaffärer med sig själv

Ekonomi/Finansiering Investmentbolaget Ilija Batljan Invest har köpt aktier i SBB av sin ägare Ilija Batljan privat för 200 miljoner kronor. Detta trots att pengarna i bolaget snart är slut, det rapporterar Svenska Dagbladet, SvD.

Ilija Batljan Invest har samtidigt som dessa affärer genomförts ställt in räntebetalningar och fått sitt kreditbetyg nedgraderat.



Det har tidigare uppmärksammats att just Ilija Batljan Invest är kraftigt skuldsatt och att man är i behov av utdelningar från SBB. SBB själva är dock också skuldsatta och har fått ställa in utdelningarna.



Under sommaren har Ilija Batljan Invest också sålt aktier i andra bolag. Totalt såldes aktier för 400 miljoner kronor.



Han vill inte kommentera affärerna.



– Jag vet att short-sellers (blankare) beställer och kämpar hårt, men jag kommenterar ingenting. Jag är bara rädd att det blir missförstånd och felaktigheter, säger han till SvD.



En långivare som SvD varit i kontakt med betonar att det är viktigt att det inte gått ur kontanter ur SBB i samband med köpen av aktier.

