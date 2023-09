Henrik Landelius. Bild: Areim

Henrik Landelius blir ny vd för Areim

Bolag Henrik Landelius tillträder som vd för Areim i mars 2024. Henrik Landelius kommer närmast från NCC där han ingått i företagets koncernledning och sedan fem år tillbaka varit affärsområdeschef för NCC Building Sweden. Areim har vuxit framgångsrikt under 20 år och Henrik Landelius främsta uppdrag blir att fortsätta utveckla organisationen, säkerställa en sund tillväxt och leverera på den långsiktiga affärsstrategin.

– Areim är ett spännande företag i ständig utveckling, med en värdegrund som verkligen tilltalar mig och med ett unikt fokus på både människor och affärer. Det är hedrande att få förtroendet att leda verksamheten framåt, jag ser med ödmjukhet och spänning fram emot att fortsätta resan tillsammans med det starka teamet, säger Henrik Landelius.

– Henriks erfarenhet av ledarskap och starka affärsfokus kommer spela en stor roll för Areims fortsatta utveckling. Hans personliga egenskaper, attityd och energi passar väldigt väl in i vår företagskultur och sättet vi jobbar på, samtidigt som han kompletterar oss väl. Vi gläder oss åt att få välkomna honom till teamet och ser fram emot att bygga Areim vidare tillsammans, säger Leif Andersson, grundare av Areim.



Henrik Landelius efterträder Therese Rattik som varit anställd på Areim sedan 2003 och vd sedan 2013. Therese kommer att vara fortsatt verksam i sin roll som partner och kommer även att ingå i styrelsen.

– Under Therese ledarskap har teamet och företaget utvecklats på många sätt. Vi har lyckats växa vår affär, fått ett stabilt och sammansvetsat team och förädlat vår unika företagskultur på ett sätt jag är oerhört stolt över. Jag vill rikta ett stort tack till henne för den insatsen hon har gjort, i synnerhet under åren som vd. Samtidigt är jag tacksam över att vi nu kommer kunna möta hennes önskan om att frigöra kapacitet och potential kopplat till andra viktiga frågor inom Areim. Jag ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Therese, säger Leif Andersson.



Henrik Landelius kvarstår i sin befattning som chef för affärsområde Building Sweden under uppsägningstiden. Han lämnar NCC senast i mars 2024.

– Jag vill rikta ett stort tack till Henrik Landelius som framgångsrikt drivit vår svenska byggverksamhet och varit en viktig del i NCC:s strategiska utveckling under de här fem åren, säger Tomas Carlsson, vd för NCC.



En rekryteringsprocess för rollen som affärsområdeschef för Building Sweden har inletts.

