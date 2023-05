Rutger Kaeding. Bild: Heimstaden

Heimstaden rekryterar Corporate Finance-chef

Bolag Rutger Kaeding börjar 1 juli som Corporate Finance-chef för att leda ett erfaret team på 21 kollegor fördelat över Heimstadens marknader.

Med över 20 års erfarenhet kommer Rutger Kaeding från positionen som Head of Corporate Finance and Treasury på DIC Asset AG i Frankfurt och kommer att flytta till Köpenhamn med sin familj. Under sina sju år på DIC Asset AG ledde han corporate finance och treasury-teamet med ansvar för skuldfinansiering och kapitalmarknader, likviditetsplanering och treasury-aktiviteter för den kommersiella fastighetsportföljen på 14 miljarder euro.



Heimstaden är Europas näst största bostadsfastighetsbolag och äger mer än 160 000 bostäder i tio länder till ett värde av 342 miljarder kronor. Förra året säkrade Heimstaden Bostad 25 miljarder kronor i bankfinansiering och ytterligare 12 miljarder under första kvartalet 2023.



Rutger Kaeding kommer, tillsammans med vd för Corporate Finance Adam Lindh, att fortsätta utveckla teamet. Han kommer att rapportera till Chief Investment Officer Christian Fladeland.

– Heimstaden Bostad har en diversifierad bostadsportfölj i stabila europeiska ekonomier, starkt kassaflöde och en solid finansieringsstruktur med bank- och obligationsfinansiering. Med Rutgers långa erfarenhet av kapitalmarknader och finans, hans meritlista i att bygga och hantera en skalbar treasury-enhet, och hans ledarskapsförmåga, passar han perfekt. Jag är väldigt nöjd med att ha honom ombord, säger CIO Christian Fladeland på Heimstaden.

– Jag är glad över att vara med i Heimstadens duktiga team. Bostadsfastigheter är ett motståndskraftigt tillgångsslag och Heimstaden Bostad är en attraktiv partner för banker och obligationsinnehavare på sina marknader. Företagets starka finansiella mått och likviditetsposition återspeglar en robust affärsmodell. Jag ser fram emot att bidra till att intensifiera företagets gröna finansiering och befästa Heimstaden Bostad som den bästa investeringsmöjligheten i branschen, säger Rutger Kaeding.

