Genetor coworking öppnar i The Corner i Hyllie.

Genetor öppnar i Hyllie

Uthyrning I Hyllie öppnar nu Genetor sin fjärde coworkinganläggning i byggnaden The Corner, bara två minuters promenad från Citytunneln.

Marie Willstrand, affärsutvecklare på Genetor:

– Vi föll omedelbart för fastighetens uttryck, liksom dess perfekta läge. Här har vi haft möjlighet att designa och inreda en fantastisk lokal helt efter våra behov.



Genetor flyttar in på cirka 830 kvadratmeter på delar av gatuplan och plan ett, i det totalt 7 000 kvadratmeter stora kontorshuset. På entréplan finns reception, loungedel och utrustade mötesrum i varierande storlekar för både interna och externa kunder.

Hos Genetor kan man hyra eget kontorsrum, fast skrivbordsplats, flexplats eller köpa klippkort. Från Genetors yta når man en grönskande innergård och i byggnaden finns även en takterrass som man kan njuta av när solen och värmen kommer fram. Som medlem har man tillgång till alla Genetors anläggningar i Helsingborg, Malmö, Hyllie och snart Lund.



Genetor har länge velat etablera sig i Hyllie, menar Marie Willstrand:

– Hyllie ligger väldigt strategiskt och man kan enkelt ta sig dit med cykel, bil, tåg och buss, området är verkligen en hub för många företag i regionen som ser närheten till både Malmö C och Köpenhamn som ett stort plus.



I huset finns också bil- och cykelgarage samt omklädningsrum och duschar och i närområdet finns all form av service och utbud man behöver. Genetor har medvetet valt att etablera sig på bra adresser nära kommunikationer. Nu har Genetor fokus framåt och hoppas kunna locka spännande företag till Hyllie.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

