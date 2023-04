Fastpartner sänker finansiellt mål för 2025

Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Bolag Fastpartner redovisar högre hyresintäkter och lägre förvaltningsresultat i första kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan. Bolaget sänker sitt finansiella mål för 2025.

Hyresintäkterna steg till 556,2 miljoner kronor (488,8), en ökning med 13,8 procent mot föregående år.



Driftnettot ökade till 375,3 miljoner kronor (329,5), en ökning med 13,9 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet steg till 185,7 miljoner kronor (246,3), en minskning med 24,6 procent mot föregående år.



Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,1). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -0,2 miljoner kronor (30,3). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -32,6 miljoner kronor (-60,4).



Resultatet före skatt var 152,9 miljoner kronor (216,6).



Resultatet efter skatt blev 121,3 miljoner kronor (164,5), en minskning med 26,3 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 0,56 kronor (0,75), vilket innebär en minskning med 25,3 procent mot föregående år.



Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till 740 miljoner kronor (1 060). Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 100 miljoner kronor.



Fastpartner har som en följd av förändrade finansieringsförutsättningar reviderat sitt finansiella mål gällande rullande årligt förvaltningsresultat vid utgången av 2025 från 1 500 miljoner kronor till 1 100 miljoner kronor.



Bolaget har under kvartalet lagt stort fokus på att stärka sin finansiella stabilitet.



"Innebörden av dessa åtgärder är att vi har likviditet för att hantera samtliga skuldförfall för en period överskridande 24 månader. Detta överstiger med marginal de krav som ratinginstitutet Moody’s ställer som likviditetskrav för en Investment Grade-rating", kommenterar vd Sven-Olof Johansson i delårsrapporten.



Sven-Olof Johansson anser vidare att inflationen fortsatt är den enskilt viktigaste faktor för Fastpartners resultatutveckling framåt. Detta då den generella räntenivån är kopplad till inflationsdata. Han är samtidigt optimistisk till att inflationen kommer att sjunka tillbaka under 2023.



"Jag har ytterligare stärkts i min tro att vi kommer att gå mot en snabbt sjunkande inflation i slutet av året och att den prisutveckling vi hittills sett under mars månad inte bygger på underliggande kostnadsökningar mer än i viss begränsad omfattning", skriver han.

