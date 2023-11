Ingemar Rindstig, Johan Lundqvist och Maryrose David står för tre tunga analyser som inledning på 2024 års Fastighetsmarknadsdagen Uppsala.

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala: Triss i tunga analyser inleder dagen

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala Den 31 januari är det dags för årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Uppsala på Elite Hotel Academia. Dagen inleds med en serie tunga analyser som kommer ge dig full koll på omvärldsläget såväl internationellt, nationellt som regionalt.

Analysblocket inleds med programpunkten Pengarnas väg över fastighetsvärlden: När affärerna på fastighetsmarknaden blir allt färre – är det då guldläge för internationella investerare att slå till i Sverige? Hur rör sig kapitalet nu och hur ser det ut framöver? Varifrån kan vi komma att se de stora inflödena framöver? Talare är det rutinerade fastighetsproffset Ingemar Rindstig som även fungerar som expertkommentator under dagen.



Därefter följer programpunkten Makroanalys: Har vi lämnat vinterns mörker bakom oss? signerad Johan Lundqvist, makroekonom på Länsförsäkringar Bank: Trots flera räntehöjningar så dämpas inte inflationen i den takt Riksbanken önskar. Utmaningarna i dag är helt annorlunda jämfört med tidigare kriser. Vad behöver var och en tänka på framöver när den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör?



Därefter är det dags för Savills analyschef Maryrose David och programpunkten Fastighetsmarknaden idag: Hur ser fastighetsmarknaden för dagen ut? Vilka är trenderna? Vilka stora affärer kommer att kunna göras på en marknad där köpare och säljare under hela fjolåret haft stora problem att mötas? Här får ni en initierad inblick över vad vi kan vänta oss på transaktionsmarknaden under året.



Säkra din plats till Branschens mötesplats i Uppsala: Anmäl dig här. (Grupprabatt: gå tre betala för två. Ange koden "3 för 2" i rutan Kampanjkod vid anmälan.



Under seminariet avhandlas i övrigt ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad mm) i Uppsala som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.



Se programmet här.



Moderator är proffsiga Karin Klingenstierna och hon har fastighetsnestorn Ingemar Rindstig vid sin sida under dagen.



Läs mer om dem och de övriga medverkande talarna här.



Fastighetsmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Uppsala kommun.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Ämnen