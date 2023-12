Evin Cetin är jurist och författare och menar att bostadsbolagen har en nyckelroll i att kunna göra de utsatta områdena tryggare och motverka nyrekryteringen till gängen. Möt henne i en intervju på Fastighetsmarknadsdagen Uppsala den 31 januari på Elite Hotel Academia.

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala: Evin Cetin om bostadsbolagens nyckelroll i gängkriminalitetens Sverige

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala Den 31 januari är det dags för årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Uppsala på Elite Hotel Academia. I en av dagens programpunkter möter vi advokaten och författaren Evin Cetin i ett samtal om vad fastighetsbranschen och bostadsbolagen kan göra i arbetet mot gängkriminaliteten i Sverige.

Evin Cetin är juristen och författaren som med ett brinnande engagemang vill bidra till en tryggare framtid för barn och ungdomar som riskerar att dras in i gängkriminalitet. Hon menar att näringslivet i allmänhet och fastighetsbranschen/bostadsbolagen i synnerhet kan ta en nyckelroll för att vända utvecklingen.

Moderator är proffsiga Karin Klingenstierna och hon har fastighetsnestorn Ingemar Rindstig vid sin sida under dagen.



Fastighetsmarknadsdagen Uppsala arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Uppsala kommun.

