Jens Skoglund, PG Sabel, Robert Ahlstedt och Thomas Perslund mötes i ett samtal om investeringsläget i Uppsala på Elite Hotel Academia den 31 januari.

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala: Fastighetsjättarna om marknadsläget

Fastighetsmarknadsdagen Uppsala Den 31 januari är det dags för årets upplaga av Fastighetsmarknadsdagen Uppsala på Elite Hotel Academia. I en av dagens programpunkter möter vi en kvartett företrädare från några av stadens största fastighetsbolag i ett samtal om investeringsläget på marknaden.

Om den nationella transaktionsmarknaden på sistone mer eller mindre har stått still – hur ser de lokala aktörerna på investeringsläget i dag? Vilka behov finns och hur ska säljare och köpare mötas? Hör några av stadens fastighetsjättar resonera om Uppsalas fastighetsmarknad på Elite Hotel Academia den 31 januari.

Talarna är:

* Thomas Perslund, vd, Uppsala kommun utvecklingsfastigheter

* Jens Skoglund, chef Uppsala, Vasakronan

* PG Sabel, vd, Stena Fastigheter Stockholm

* Robert Ahlstedt, affärsområdeschef Uppsala, Castellum



Under seminariet avhandlas i övrigt ett stort antal aktuella ämnen om den kommersiella fastighetsmarknaden (stadsutveckling, kontorshyresmarknad, transaktionsmarknad mm) i Uppsala som hjälper dig att ta rätt beslut i framtiden.



Moderator är proffsiga Karin Klingenstierna och hon har fastighetsnestorn Ingemar Rindstig vid sin sida under dagen.



Fastighetsmarknadsdagen arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News i samarbete med Uppsala kommun.

