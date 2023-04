Jonsereds fabriker, området där Made In Gbg nu ska flytta in. Bild: Croisette

Croisette förmedlar ytor i Jonsereds Fabriker i Partille

Uthyrning Croisette Real Estate Partner har varit rådgivare i uthyrningen av den så kallade Oljeboden i Jonsereds Fabriker i Partille. Lokalen om 110 kvadratmeter kommer att nyttjas som lager- och produktionslokal av Made In Gbg som tillträder den 15 juni.

Made In Gbg är ett enmansföretag som drivs av Daniel Kärrlander. Han designar och tillverkar unika tavlor, lampor och inredningsdetaljer med hållbarhet och omtanke i fokus. Daniel Kärrlander hade önskemål om att lokalisera sig i östra delarna av Göteborg och har ett öga för äldre byggnader, där Jonsereds Fabriker passade som handen i handsken. Jonsereds Fabriker är ett område med många kreativa aktörer, där Made In Gbg kan vara med och skapa fina synergieffekter till området.



– Daniel Kärrlander är en driven industridesigner, tänker hållbart och har ett utbud som passar väl in på Jonsereds Fabriker. Detta gör att vi tror att Made In Gbg är ett långsiktigt samarbete. Samarbetet har varit smidigt och fantastiskt både med kommande hyresgäst och med Amanda Olofsson på Croisette som förmedlat uthyrningen, säger Madeleine Ljungberg, verksamhetsansvarig och projektuthyrare, Fabriken i Jonsered AB.



– Jonsereds Fabriker passar mig och estetiken i mina produkter helt perfekt, så när jag fick lokalen presenterad för mig kändes den som ett givet val! Här kommer jag och mitt företagande kunna växa organiskt på en kreativ och tillåtande plats med mycket historia som passar mitt varumärke alldeles utmärkt. Det känns verkligen som en dröm att få etablera sig i en så levande miljö med anrika byggnader och möjligheter som jag bara kunnat drömma om tidigare, säger Daniel Kärrlander, ägare Made In Gbg.



Fastighetsägare är Fabrikens i Jonsered AB, en del av Hantverkslokaler.

