Christian Fladeland. Bild: Heimstaden

Christian Fladeland tar kliv upp på Heimstaden – blir vd tillsammans med Helge Krogsbøl

Bolag Heimstaden förändrar i ledningsgruppen och utser Christian Fladeland till vd tillsammans med Helge Krogsbøl.

Christian Fladeland och Helge Krogsbøl kommer tillsammans att fungera som vd:ar för företaget. Christian Fladeland kommer att hantera investeringar, Corporate Finance och kapitalanskaffning, medan Helge Krogsbøl kommer att leda ledningsgruppen, koncernverksamheten och landsorganisationerna.



Enligt Heimstaden genomförs förändringarna i ledningsgruppen för att förbättra den finansiella och operativa prestationen ytterligare.

– Jag är glad att Christian tar steget upp som vd vid sidan av mig. Även om det representerar en marginell praktisk förändring, kommer våra samordnade roller och kompletterande kompetenser att ytterligare stärka vår position som marknadsledare inom bostadsbranschen, säger Helge Krogsbøl.

– Jag är glad över att kliva in som vd bredvid Helge. Vår organisation har utvecklats avsevärt under de senaste åren och genomfört åtgärder som avsevärt har ökat våra resultat. Detta proaktiva tillvägagångssätt kommer att fortsätta att stärka vårt företag och säkerställa varaktig framgång i framtiden, säger Christian Fladeland.



Ledningsgruppen i Heimstaden består efter förändringarna av följande personer:

Helge Krogsbøl, co-Chief Executive Officer

Christian Fladeland, co-Chief Executive Officer

Thomas Alexander Hansen, Chief Financial Officer

Suzanna Malmgren, Chief People and Culture Officer

Eva Møland Tørsleff, Chief Legal Officer

Christian V. Dreyer, Chief Communications and Public Affairs Officer

Paul Spina, Chief Asset Management and Sustainability Officer

Rodin Lie, Chief Technology Officer

Nikolaj Degn Brammer, Chief Commercial Officer

