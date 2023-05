Caroline Andersson. Bild: Skanska

Caroline Andersson blir ny uthyrnings- och marknadschef på Skanska Fastigheter Stockholm

Bolag Caroline Andersson har utsetts till ny Uthyrnings-och marknadschef för Skanska Fastigheter Stockholm. Hon går in i sin nya roll direkt och efterträder därmed Fredrik Lantz som slutat på Skanska.

I sin nya roll kommer Caroline Andersson övergripande ansvara för Skanska Fastigheter Stockholms uthyrnings- och marknadsföringsverksamhet och hon blir även en del av ledningsteamet i Skanska Fastigheter Stockholm.



Caroline Andersson har i sin senaste roll som uthyrare på Skanska Fastigheter genomfört ett framgångsrikt uthyrningsarbete i Sthlm 01 och Sthlm 04 som ligger belägna i Skanskas stora utvecklingsområde Sthlm New Creative Business Spaces. Hon kommer fortsatt arbeta operativt med uthyrningen av den snart färdigställda kontorsbyggnaden Sthlm 02 Studion som står färdig i januari 2024.



Innan Caroline Andersson kom till Skanska har hon under sina 17 år i fastighetsbranschen haft flera olika roller som bland annat marknadsområdeschef på Humlegården, förvaltare på Castellum samt projektledare vid lokalförändringsfrågor på konsultbolag.

– Jag är väldigt glad att Caroline tar sig an denna roll. Hon har en bred och gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och ett starkt kundengagemang och intresse kring framtidens arbetsplatser, säger Fredrik Bergenstråhle, vd för Skanska Fastigheter Stockholm.

– Jag ser fram emot att vara med och leda utvecklingen av hållbara och attraktiva arbetsplatser till organisationer som delar vår övertygelse om att deras anställda skapar störst värde tillsammans på ett attraktivt kontor. Vi har flera spännande kontorsprojekt på gång i Stockholmsområdet, säger Caroline Andersson.

